Vettel sluit comeback niet uit: "Kan alle kanten op gaan"

Voor het eerst sinds 2006 staat Sebastian Vettel dit jaar niet op de grid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen nam vorig jaar afscheid van de sport en ging met pensioen. Momenteel geniet hij van zijn gezinsleven, maar een comeback in de racerij sluit hij ook niet uit.

Vettel nam vorig jaar afscheid van de koningsklasse van de autosport. De Duitser kreeg een groots afscheid en werd uitgezwaaid door alle coureurs, kopstukken en volgers van de sport. Begin dit jaar maakte hij kortstondig zijn autosport-comeback door deel te nemen aan de Race of Champions. Verder is het stil rondom Vettel en heeft hij zijn gezicht niet laten zien in de paddock.

Of Vettel ooit nog gaat terugkeren in de autosport is vooralsnog alles behalve duidelijk. De Duitse oud-coureur weet het ook nog niet en legt de situatie uit bij zijn landgenoten van RTL: "Op dit moment is alles goed denkbaar. Het kan echt alle kanten op gaan. Het kan zo zijn dat ik over zes maanden helemaal gek wordt, het niet meer kan uithouden op de bank en gewoon weer wil gaan rijden. Het kan echter ook zo zijn dat mijn passie ergens anders ligt en mijn ambities worden gebundeld in een ander project."