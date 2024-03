Vettel twijfelt over comeback: "Geniet van tijd met mijn kinderen"

Sebastian Vettel maakte afgelopen week zijn comeback op het circuit. De Duitser voerde een test uit in de Hypercar van Porsche. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de Formule 1, maar daar wil hij niet te veel over zeggen.

Vettel wordt genoemd als een mogelijke kanshebber voor het vacante stoeltje bij Mercedes voor 2025. De Porsche-test van afgelopen week zorgde voor veel geruchten over een mogelijke terugkeer van de Duitse viervoudig wereldkampioen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij kan terugkeren, maar er nu wil hij er eigenlijk niet te veel over zeggen. Vettel houdt namelijk ook rekening met zijn familie.

De Duitser genoot van zijn meters in de Hypercar-bolide van Porsche. In gesprek met zijn landgenoten van RTL wordt Vettel gevraagd of de honger weer terug is: "Natuurlijk denk je daar over na en flirt je af en toe ook met de Formule 1. Van de test met Porsche heb ik dan ook echt genoten. Soms komt er weleens zo'n kleintje naar me toe die zegt 'papa doe het niet, dan ben je weer zoveel weg.' Misschien kan dat ook veranderen. Ik heb me in de afgelopen anderhalf jaar goed vermaakt, en ik heb genoten van de tijd met mijn kinderen."