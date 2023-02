Marko vraagt om rust voor Vettel: "Hij moet eerst op zoek gaan naar zichzelf"

Sebastian Vettel is sinds een aantal maanden geen Formule 1-coureur meer. De Duitser ging na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi met pensioen, men gaat er toch vanuit dat hij op een dag terugkeert in de Formule 1-wereld. Helmut Marko denkt echter dat Vettel eerst zichzelf moet vinden.

Vettel kreeg in Abu Dhabi een groots afscheid van de sport. De Duitse viervoudig wereldkampioen kreeg veel applaus, maar meerdere prominenten gaven aan dat ze Vettel vroeg of laat terug verwachten in de paddock. Bij Vettels voormalige werkgever Red Bull Racing gaat men ervanuit dat de Duitser de sport weer zal gaan betreden in een rol als manager of adviseur.

Zoektocht

Red Bull-adviseur Helmut Marko is echter van mening dat zijn voormalige pupil eerst maar eens rust moet gaan nemen. De Oostenrijker adviseur van het team deelt zijn mening in gesprek met ntv: "Ik denk dat hij eerst maar eens op zoek moet gaan naar zichzelf en dat hij dat moet kijken naar wat hij precies wil. Als hij een rol in een management wil, dan komt daar net zoveel druk en reistijd bij als hij had als coureur."

Geen ambassadeur

Marko gaf in het verleden al vaker aan dat hij het wel ziet zitten als Vettel terugkeert naar Red Bull. De Duitse coureur pakte immers al zijn wereldtitels in Oostenrijkse dienst. Marko is eerlijk en geeft aan dat Vettel zeker meer dan een ambassadeur zal zijn: "Dat is namelijk niet solidair. We weten hoe hij werkt. We hebben van zijn lessen geleerd wat hij kan bereiken en we weten dat hij een open-minded en intelligente jonge man is."