Vettel zorgt voor kippenvel met Nordschleife-demorun

Sebastian Vettel mag dan wel met racepensioen zijn, maar dat betekent niet dat hij thuis achter de geraniums zit. De Duitse viervoudig wereldkampioen kroop ook dit weekend weer achter het stuur van een Formule 1-wagen. Op de iconische Nürburgring Nordschleife verzorgde hij een demorun.

Nadat hij op vrijdag al wat testjes had gedaan, was het op zaterdag tijd voor het echte werk. Vettel kroop achter het stuur van zijn titelwinnende Red Bull RB7 en samen met David Coulthard ging hij de gevreesde Nordschleife op. Ze gingen zeker niet voluit, maar de beelden zorgden wel voor kippenvel bij de fans. Vettel gaf zeker wel gas en de onboardbeelden van zijn rondjes gingen al snel de wereld over.