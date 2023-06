Horner: "Successen Aston Martin zijn frustrerend voor Vettel"

Het team van Aston Martin presteert dit seizoen zeer sterk in de Formule 1. De Britse renstal duelleert met Ferrari en Mercedes om de tweede plaats achter Red Bull Racing. Sebastian Vettel maakt het niet meer mee aangezien hij eind vorig jaar met pensioen is gegaan. Christian Horner denkt dat dit frustrerend is voor de Duitser.

Viervoudig wereldkampioen Vettel nam eind vorig jaar afscheid van de Formule 1. Hij sloot zijn loopbaan af bij Aston Martin en werd dit jaar opgevolgd door Fernando Alonso. De Spanjaard is zeer sterk aan het seizoen begonnen en stond alleen in Azerbeidzjan en Spanje niet op het podium. Hij spreekt inmiddels de ambitie uit om dit seizoen een race te gaan winnen.

Red Bull-teambaas Christian Horner leeft mee met Vettel. Horner gunde zijn voormalige pupil veel successen bij Aston Martin. In gesprek met Sport Bild legt Horner het uit: "Het moet frustrerend zijn voor Seb om te zien dat Aston Martin het dit jaar zo goed doet. Hij had het daar niet altijd even makkelijk. Maar het is ook zo dat Aston Martin zonder Seb niet op deze positie zou staan. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan het huidige succes. Ik weet zeker dat hij nu van het leven geniet met zijn familie."