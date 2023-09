Vettel hint op Formule 1-comeback

Sebastian Vettel geniet dit jaar van zijn leven als voormalig autocoureur. De Duitse viervoudig wereldkampioen nam eind vorig seizoen afscheid van de Formule 1. Veel fans missen zijn aanwezigheid, maar Vettel heeft mogelijk goed nieuws voor hen. Hij sluit namelijk niet uit dat hij ooit terugkeert op de grid.

Vettel brengt dit jaar vooral veel tijd door met zijn gezin, dat betekent echter niet dat hij de racerij volledig vaarwel heeft gezegd. Hij kwam dit jaar al meerdere keren in actie tijdens demoruns in historische auto's. Afgelopen weekend reed hij in één van titelwinnende Red Bull-bolides tijdens een evenement op de Nürburgring Nordschleife. Eerder dit jaar reed hij ook al met een aantal legendarische bolides tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Zeg nooit nooit

Vettel genoot van die demoruns, hij volgt de Formule 1 dan ook nog op de voet. Zijn fans hopen dat hij ooit een comeback gaat maken. In gesprek met het Britse Sky Sports beantwoordt Vettel de vraag of hij ooit nog zal terugkeren in de Formule 1: "Ik kan daar geen nee op zeggen, want je weet het maar nooit." Interviewer Martin Brundle laat hem weten dat veel legendes ook een comeback maakten. Vettel reageert er slim op: "Als je het hen had gevraagd, hadden ze nee gezegd. Misschien zouden sommigen twijfelen, maar ze kwamen allemaal terug. Ik kan het dus niet uitsluiten."

Fitheid

Vettel geeft aan dat hij momenteel nog niet bezig is met een mogelijke comeback. Hij geniet van het idee dat hij niet precies weet wat hij gaat doen. Hij laat aan Brundle weten dat hij in ieder geval nog fit genoeg is voor een terugkeer: "Ja, dat ben ik wel. Maar, niet omdat een comeback aan het voorbereiden ben of omdat ik voor iemand wil invallen. Ik denk alleen dat mijn nek nog een beetje achterloopt, maar de rest is in orde!"