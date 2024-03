Vettel genoot van Hypercar-test: "Porsche schonk me deze kans"

Sebastian Vettel maakte deze week zijn comeback op het circuit. De Duitse viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam in actie tijdens een testsessie van het WEC-team van Porsche. Vettel geeft aan dat hij zelf interesse had in deze test en dat Porsche hem de kans heeft gegeven.

Vettel ging eind 2022 met Formule 1-pensioen. In de tussentijd reed de Duitse coureur nog een aantal demoruns tijdens onder meer het Goodwood Festival of Speed. Maar vorige week maakte Porsche bekend dat Vettel zou gaan deelnemen aan een test ter voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. Op het circuit van Aragon in Spanje kwam Vettel tot 118 rondjes in de Porsche 963, en daar was hij zeer tevreden mee.

Vettel wordt al in verband gebracht met een deelname aan de 24 uur van Le Mans, maar daar wil men nog helemaal niets over zeggen. In een persbericht van Porsche laat Vettel in ieder geval weten dat hij zelf werk maakte van de testsessie: "Ik hou andere raceklassen uiteraard in de gaten en ik weet hoeveel coureurs actief zijn in het WEC en op Le Mans. Op een bepaalde moment was ik zo nieuwsgierig dat ik het zelf wilde proberen. Porsche gaf mij de gelegenheid om de huidige Hypercar uit te proberen. Ik had na de simulatorsessie en de roll-out in Weissach al een goed gevoel."