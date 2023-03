Norris laat bijzonder cadeau van Vettel zien

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel nam afgelopen jaar afscheid van de Formule 1. De geliefde Duitse coureur liet veel van zijn collega's een bijzondere boodschap en cadeautjes achter. Ook Lando Norris ruilde een helm met Vettel, de Duitser liet voor hem een bijzondere boodschap achter.

In een livestream op het platform Twitch liet Norris zijn verzameling bijzondere helmen zien. De Britse McLaren-coureur liet de helm van Vettel zien, tot verbazing van zijn vrienden en zijn kijkers. Op de helm had Vettel een persoonlijke boodschap geschreven voor Norris: "Voor Lando, het is gek om te denken aan onze eerste ontmoeting. Ik ben blij dat je je weg hebt gevonden, blijf pushen en lachen! Groetjes, Seb."

Seb’s helmet message to Lando: “To Lando, crazy to think of our first meeting back then. So happy you’ve found your way, keep pushing the limits and keep your smiles. Seb”



I CAN’T 馃槶鉂わ笍 @LandoNorris pic.twitter.com/ySZvYXspmW