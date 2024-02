Advies voor Mercedes: "Kijk naar Vettel als opvolger Hamilton"

Het team van Mercedes zal dit jaar op zoek moeten gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 voor Ferrari rijden en daarmee zadelt hij Mercedes met een probleem op. Volgens Eddie Jordan moet Mercedes een poging gaan wagen bij Sebastian Vettel.

Ferrari maakte eind vorige week bekend dat Hamilton vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden. Hij maakt gebruik van een clausule in zijn Mercedes-contract waardoor hij makkelijk de overstap kan maken. Bij Mercedes is men niet boos op Hamilton, maar ze moeten nu dus wel op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Meerdere namen worden genoemd, waaronder ook die van de in 2022 gestopte viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Huidige auto's

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan ziet Vettel als de ideale opvolger van Hamilton. In zijn podcast 'Formula for Success' legt Jordan het uit aan David Coulthard: "Op de korte termijn zou ik kijken naar Sebastian Vettel. We weten dat deze auto's niet zo moeilijk te besturen zijn als in jouw en mijn tijd. In mijn tijd had je als coureur een nek als een wijnvat nodig. Deze auto's zijn niet zo moeilijk en je hebt als coureur een langere levensduur. Daarom heb je iemand als Fernando Alonso die langer doorgaat."

Schumacher

Het maakt voor Jordan dan ook helemaal niets uit dat Vettel alweer anderhalf jaar gestopt is. Hij ziet dat niet als een groot probleem: "Ik denk dat Vettel in beeld moet zijn. Wat is er met Michael Schumacher gebeurd nadat hij Ferrari verliet? Hij keerde terug bij Mercedes. Dat is dus een mogelijkheid. Jij hebt het eerder al gehad over Esteban Ocon en ik mag persoonlijk Alexander Albon graag. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik zie hem als een mogelijke vervanger van Sergio Perez bij Red Bull."