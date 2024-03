Wolff ziet Vettel als een interessante optie voor 2025

Mercedes-teambaas Toto Wolff is op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaat Mercedes na dit jaar verlaten en daarmee zadelt hij Wolff met een probleem op. De Oostenrijkse teambaas laat in ieder geval weten dat hij Sebastian Vettel een interessante optie vindt.

Viervoudig wereldkampioen Vettel ging eind 2022 met pensioen. De Duitser sloot een terugkeer in de koningsklasse van de autosport nooit uit. Ook deze week liet hij weer weten dat hij een terugkeer wel ziet zitten, maar dat hij ook niet uitsluit om iets anders te gaan doen. Vettel wordt dan ook gezien als een mogelijke optie voor het vacante Mercedes-zitje, maar daar wilde hij zelf nog niet te veel over zeggen.

Wolff heeft het desbetreffende interview van Vettel ook gelezen. De Oostenrijker laat in Bahrein weten dat hij een terugkeer van Vettel wel interessant vindt. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Wolff zich uit: "Sebastian is een geweldige kerel en hij is ook een gigant in onze sport. Ik denk dan ook dat hij nog steeds de snelheid heeft. Na drie of vier races gaan wij een beslissing nemen over of we voor een jonge coureur of iemand met ervaring gaan. Optimaliseren we de korte termijn, of geven we een jongeling de kans om nog meer ervaring op te doen?"