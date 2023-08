Vettel vermijdt vliegtuig om CO2-uitstoot te minderen

Het is algemeen bekend dat voormalig F1-coureur Sebastian Vettel een voorvechter is voor het klimaat en een schonere wereld. De viervoudig kampioen was gedurende zijn carrière daar al actief mee bezig, maar ook tijdens zijn pensioen doet de Duitser er ook van alles aan om het milieu beter te beschermen tegen teveel CO2-uitstoot. Zo vermijdt de Duitser het vliegtuig en pakt hij als alternatief steeds meer de auto om naar zijn bestemming te komen.

Vettel maakt al lange tijd grote zorgen om het welbevinden van de aarde en wil alle mensen daarvan bewust maken. ''Milieu is het probleem van onze generatie. We bevinden ons in het beslissende decennium voor het klimaat en iedereen is nodig. We moeten samen optrekken. Een betere wereld begint bij jezelf. Deze houding komt uit de sport'', zei de Duitser tegen Red Bull Bulletin.

De oud-coureur van onder andere Red Bull en Aston Martin onderzocht zijn eigen ecologische voetafdruk. Deze ecologische voetafdruk is een meetinstrument dat bepaalt hoeveel een land of mens impact heeft op het milieu en klimaat om te kunnen leven. Uit de resultaten van bedreigde diersoorten per land (LPI), consumptie per land, houtverbruik per land, CO2-uitstoot per land en cement verbruik per land wordt de ecologische voetafdruk berekend. Het gemiddelde in Duitsland in 2021 was ongeveer 8 ton en Nederland is dat rond de 13 ton (2020).

Vettel schrok een beetje van zijn eigen impact op het milieu: ''Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het meten van mijn ecologische voetafdruk. Autokilometers opgeschreven, elke vlucht, elke overnachting. Toen ik dat aantal zag in vergelijking met dat van de gemiddelde verbruiker, was ik enorm verbaasd! Daarna heb ik stappen ondernomen om de waarde naar beneden te krijgen. Ik begon met 400 ton - alleen al door de F1. Uiteindelijk zat ik op 60 ton.''

De kampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 ging dus meteen aan de slag en hij legde uit hoe hij de waarde naar beneden kon halen met een simpele gedragsverandering. ''Het grootste deel was het schrappen van vluchten. Met uitzondering van Silverstone en Boedapest heb ik afgelopen seizoen alle Europese races gereden. Ik wil niemand iets opleggen of mezelf afbeelden als een engel, maar zo ben ik bij mezelf begonnen. Deze stap voelde niet als iets zonder, maar als volkomen logisch - net als alle andere kleinere die ik daarnaast deed. Ik voelde me erg tevreden.''

Vroeger vond Vettel het vliegtuig vooral praktisch vanwege de tijdsbesparing die het opleverde. Nu denkt de Duitser daar heel anders over en geniet hij weer van het reizen met de auto. ''In de autosport reed ik in het begin veel en werd al snel moe van het rijden van lange afstanden op de weg. Zo kwam het vliegtuig in het spel, en later het privévliegtuig, want de tijdwinst was extreem. Maar de stap terug voelde goed. Plan dingen beter, neem het heft in eigen handen. Natuurlijk had ik niet naar Australië kunnen zeilen, anders had ik de race gemist, of in ieder geval de volgende. Maar wanneer ik maar kon, vond ik het leuk om weer aan land te zijn en dingen te zien die ik in een vliegtuig zou hebben gemist. Ik merkte dat het vermeende tijdverlies eigenlijk geen verlies is.''

Vettel weegt dus continu af wat het beste is om te doen. De Duitser gebruikt zoveel mogelijk een elektrische personenwagen, maar gebruikt af en toe ook een bus met verbrandingsmotor zodat het hele gezin mee kan inclusief bagage. De F1-kampioen vindt dat daarover geen discussie hoeft te bestaan wat wel of niet mag. Het gaat volgens de Duitser om iets anders.

''De belangrijkere vraag is: hoe kan het er in de toekomst beter uitzien?'', vervolgt Vettel. ''Als ik vooruit kijk, zie ik meer leefbare steden dan nu. Als ik me voorstel dat het openbaar vervoer beter is dan het nu is, dan rijst de kwestie van auto of vliegtuig misschien niet meer. Zodra het aanbod goed is, gaat de meerderheid ermee akkoord. Velen missen de visie op verbetering. Dat het goed komt. Verandering schrikt ze in eerste instantie af. Er is verbeeldingskracht voor nodig hoe de dingen in de toekomst beter zullen zijn dan ze nu zijn.''