Nederland geniet - hopelijk - volop van de paasdagen. De Formule 1 heeft in een druk seizoen ook nu een weekendje vrij voordat het doorreist naar Japan. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de coureurs met Pasen niet hoeven te rijden. In het verleden zijn er meerdere paas-f1-races gehouden. Het duurde tot 1985 voordat er een F1-wedstrijd werd georganiseerd tijdens Pasen, tevens de openingsrace van het seizoen.

De Grand Prix van Brazilië kreeg deze toevallige eer. Niet op het bekende Interlagos, maar op het circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro. De baan was 5 kilometer lang en telde elft bochten. Het circuit zou gesloopt worden vanwege de bouw van het olympische dorp voor de Spelen van 2016. Michele Alboreto veroverde de eerste paas-pole in zijn Ferrari, vlak voor Williams-coureur Keke Rosberg. Regerend kampioen Niki Lauda stond negende op de grid. Het was uiteindelijk Alain Prost die vanaf P6 met de hoofdprijs op zondag er vandoor ging.

De koningsklasse keerde in 1993 tijdens Pasen terug op de kalender met de de eerste en enige race op Donington Park. Niet als de Britse Grand Prix, maar onder de Europese vlag. De race op het glooiende circuit staat bekend om de Lap of God. Tijdens de openingsronde haalde Ayrton Senna in de stromende regen vier tegenstanders in: Michael Schumacher, Karl Wedlinger, Damon Hill en Alain Prost. Senna won uiteindelijk de enerverende wedstrijd met een voorsprong van 83 seconden op de nummer twee.

Een andere grootheid, zevenvoudig kampioen Michael Schumacher, kende tijdens Pasen vaak succesvolle momenten. De Duitser won in 1998 de Grand Prix van Argentinië dankzij een slimmere strategie als zijn grote rivaal Mika Hakkinen. Met 22 seconden voorsprong won Schumacher de wedstrijd en vocht zich terug in het kampioenschap. In 2002 tijdens Pasen behaalde de Duitser zijn 100ste podium uit zijn carrière door een nipte victorie en finishte voor broer Ralf met maar vijf tienden verschil. Het jaar erop herhaalde de geschiedenis voor de voormalig Ferrari-coureur in Imola, echter met een zeer nare bijsmaak. Shumi verloor een paar uur voor de start zijn moeder.

In het rijtje kan Lewis Hamilton niet ontbreken. In 2007 pakte de Brit zijn eerste podium tijdens een paasweekend. McLaren--teamgenoot Fernando Alonso won de race, waardoor het team uit Woking dubbelfeest vierde. Zeven jaar later behaalde Hamilton in China een bijzondere zege tijdens Pasen. In de Mercedes scoorde de Brit zijn 25ste overwinning en evenaarde voormalig kampioenen Jim Clark en Niki Lauda.

De laatste F1-race rondom Pasen was in 2017. Sebastian Vettel won in Bahrein en tijdens zijn ereronde een bijzondere boodschap over de radio. "Fijne Paasdagen, fijne Paasdagen. Duizendmaal dank. De auto vandaag was een plezier." Vettel stopte met de autosport na 2022. De viervoudig kampioen flirt sinds kort weer met de racerij. Zal deze 'herrijzenis' meer betekenen? Het past ieder geval perfect in dit paasweekend.