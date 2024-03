Vettel hoopt op meer transparantie in Horner-zaak

De onrust binnen het team van Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. De zaak begon allemaal bij het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner. De Brit werd vrijgesproken, maar het team communiceerde amper iets over het onderzoek. Ook Sebastian Vettel stelt dat meer transparantie goed is.

Begin vorige maand bevestigde het Red Bull-concern dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Uiteindelijk werd de Brit vrijgesproken, maar Red Bull maakte niets bekend over het onderzoek zelf. Hierdoor bleven er veel vraagtekens bestaan en dat zorgde dan weer voor nieuwe geruchten en roddels over de situatie bij Red Bull.

Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft de situatie rondom Horner meegekregen. De Duitser won al zijn wereldtitels in dienst van Red Bull, maar in gesprek met Sport.de geeft hij aan dat hij het moeilijk vindt om op de zaak te reageren: "Ik ken het team goed. Ik ken Christian en Helmut Marko heel erg goed uit mijn eigen tijd daar, maar het is heel moeilijk om een mening te hebben, want je weet niet wat er wel en niet is gebeurd. Wat dat betreft, zou je graag meer transparantie willen hebben, maar ik hoop dat het met de tijd duidelijk gaat worden."