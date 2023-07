Andere teams spraken racistisch over Hamilton

Lewis Hamilton zet zich in om racisme uit de wereld te verbannen. De zevenvoudig kampioen merkt dat sommigen binnen en buiten de Formule 1 het niet zoveel boeit en begrijpt dat niet. Van oud-collega Sebastian Vettel kreeg de Mercedes-coureur altijd bijval.

"We moeten mensen zover krijgen dat ze zich inleven, we hebben empathie nodig." zei Hamilton tegen DAZN. "Soms vraag ik me af, kan het niemand iets schelen?"

"Sebastian was een van de meest ondersteunende. Hij vertelde me dat in sommige teams racistische dingen over mij werden gezegd. Hij knielde bij mij neer in 2020, ik heb nog geen coureur gezien die zo dapper is als hij."

Hamilton pleit voor maatregelen, ook op het hoogste politieke niveau. "Wetten moeten worden veranderd, zodat mensen een beter leven kunnen leiden. We riskeren ons leven om te proberen het bewustzijn te vergroten."