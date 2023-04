Vettel getipt als mogelijke opvolger van Helmut Marko

Sebastian Vettel nam eind vorig seizoen afscheid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen ging met pensioen en werd met veel respect uitgezwaaid door zijn collega's en de fans. Toch denkt men dat Vettel snel weer terug gaat keren in de sport. Ted Kravitz tipt Vettel als de opvolger van Helmut Marko.

Vettel nam afscheid en leek zich niet meer te gaan richten op een baan in de koningsklasse van de autosport. De Duitser hield zijn toekomstplannen in het midden, maar men verwacht hem snel weer terug in de paddock. Sky Sports-verslaggever Ted Kravtiz verwacht Vettel snel terug in de Formule 1. Kravitz ziet Vettel op termijn als de opvolger van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Vettel pakte zijn wereldtitels immers in dienst van Red Bull.

Kravitz laat in het midden wanneer Vettel kan instappen bij Red Bull. De bekende verslaggever doet zijn Vettel uitspraken in gesprek met zijn werkgever: "We zien dit jaar misschien wel een verrassende comeback van Sebastian Vettel, dat zal echter niet gebeuren als coureur. Ik weet zeker dat hij heeft besloten dat hij niet meer gaat rijden. Hij is een integere man en ik denk dat hij niemand gaat teleurstellen door toch te zeggen dat hij weer gaat rijden."