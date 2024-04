Vettel voedt comebackverhalen: "Heb met Toto gesproken."

Sebastian Vettel is al ruim anderhalf jaar met racepensioen. De viervoudig wereldkampioen hing zijn helm eind 2022 aan de wilgen, maar hij heeft een comeback nooit uitgesloten. Nu er veel topstoeltjes vrijkomen en er veel geruchten naar buitenkomen, wil Vettel niets ontkennen en bevestigen.

Vettel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij misschien wel eens zal terugkeren in de Formule 1. Nu er een zitje vrijkomt bij het team van Mercedes voor 2025, wordt de naam van Vettel ook weer genoemd. In de afgelopen maanden werd de Duitser in verband gebracht met het zitje, en Vettel heeft niet ontkend dat hij openstaat voor een comeback. Vlak voor de start van het Japanse raceweekend geeft hij aan hoe het ervoor staat.

Beschikbaarheid

De geruchten over een comeback zijn alleen maar luider geworden nadat Vettel eind maart een test uitvoerde in een Hypercar van Porsche. Sky Sports vraagt Vettel of hij beschikbaar is voor een terugkeer in 2025: "In principe wel, want ik heb geen zitje, maar het is de vraag of ik ernaar op zoek ben. Ik denk dat het vooral afhangt van het pakket. In ben met pensioen gegaan, maar ik heb gezegd zeg nooit nooit. Er zijn wel wat dingen die ik mis, vooral de competitie, en er zijn ook dingen die ik niet mis. Dat is nog steeds hetzelfde, het leven is heel anders zonder de Formule 1."

Niemandsland

Vettel liet eerder weten dat hij inderdaad heeft gesproken met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Vettel gaat daar nu dieper op in: "Ik heb een paar gesprekken met hem gevoerd. Dat ging niet per se over het stoeltje, maar het ging ook over de hele situatie. Ik heb ook met anderen mensen gesproken, want ik probeer in contact te blijven met mensen. Maar ik heb geen idee, misschien kunnen een paar belletjes en gesprekken ervoor zorgen om achter iets meer te komen. Maar dit is zeker één van de beste zitjes op de grid. Qua performance heeft Mercedes een goed track record. Ze hebben wel wat problemen gehad, maar ze werden nog steeds tweede en derde. Je rijdt dus niet in niemandsland."