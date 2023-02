Vettel kritisch op regelwijziging: "Belangrijk om een standpunt in te nemen"

Autosportfederatie FIA zorgde vorige maand voor de nodige ophef met een opvallende regelwijziging. Men paste namelijk de regels aan op het gebied van statements voorafgaand de Grands Prix. De net gepensioneerde Sebastian Vettel is niet bepaald een fan van de regelwijziging, de Duitse viervoudig wereldkampioen is kritisch.

Vettel toonde zich in de afgelopen jaren één van de meest uitgesproken coureurs van het Formule 1-veld. De Duitse coureur vroeg met speciale shirts en helmdesigns regelmatig aandacht voor milieuzaken en homorechten. Hij droeg onder meer regenboogschoenen in Hongarije, hij droeg een helm in de kleuren van de Oekraïense vlag en hij vroeg aandacht voor de situatie van bijen met een opvallende helm.

Statements mogen vanaf dit jaar alleen nog maar worden gemaakt met toestemming van de FIA. Vettel krijgt hier niet meer mee te maken, maar dat betekent niet dat hij zwijgt. In gesprek met F1 Insider spreekt de viervoudig wereldkampioen zich uit: "Het hangt vanzelfsprekend af van welke standpunt je inneemt en wat het onderwerp is. Ik denk echter dat het zeker belangrijk is om een standpunt in te nemen over een aantal kwesties. We hebben in de afgelopen jaren steeds meer gezien dat er standpunten werden ingenomen."