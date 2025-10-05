user icon
icon

Danny Sosef

 

Danny is de eigenaar van GPToday.net en volgt al sinds de Grand Prix van België 1996 de Formule 1 zeer intensief en heeft op enkele races na alle sessies live gezien. In 2002 is hij begonnen met het opzetten van de website en op 6 januari 2003 is destijds F1Today.nl gelanceerd, wat later over is gegaan naar F1Today.net, dat op haar beurt is gewijzigd in het huidige GPToday.net.

Door de jaren heen heeft het grote netwerk dat hij heeft opgebouwd in de F1-paddock geresulteerd in vele scoops, zoals Michael Schumacher die wagenziek was, en natuurlijk de scoop van de eeuw dat Max Verstappen Daniil Kvyat ging vervangen vanaf de Grand Prix van Spanje 2016 - die hij nog de week erop wist te winnen!

De afgelopen 20 jaar heeft hij meer dan honderd F1 testsessies bezocht in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en België om live verslag te doen, en meerdere Grands Prix bijgewoond.

Nieuws

Weergave: list list

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand
show sidebar