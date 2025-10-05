Danny Sosef

Danny is de eigenaar van GPToday.net en volgt al sinds de Grand Prix van België 1996 de Formule 1 zeer intensief en heeft op enkele races na alle sessies live gezien. In 2002 is hij begonnen met het opzetten van de website en op 6 januari 2003 is destijds F1Today.nl gelanceerd, wat later over is gegaan naar F1Today.net, dat op haar beurt is gewijzigd in het huidige GPToday.net.
Door de jaren heen heeft het grote netwerk dat hij heeft opgebouwd in de F1-paddock geresulteerd in vele scoops, zoals Michael Schumacher die wagenziek was, en natuurlijk de scoop van de eeuw dat Max Verstappen Daniil Kvyat ging vervangen vanaf de Grand Prix van Spanje 2016 - die hij nog de week erop wist te winnen!
De afgelopen 20 jaar heeft hij meer dan honderd F1 testsessies bezocht in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en België om live verslag te doen, en meerdere Grands Prix bijgewoond.
De Formule 1-paddock zet koers naar een van de meest onvoorspelbare en spectaculaire circuits op de kalender: het Baku City Circuit. De Grand Prix van Azerbeidzjan staat garant ...
De oranje fakkels, de oorverdovende muziek en de tienduizenden fans die de duinen van Zandvoort transformeren in een kolkende massa: de Dutch Grand Prix is meer dan een race, he...
Zoek je een complete gids om slim te wedden op het Formule 1-seizoen 2025 ? Hier ontdek je de beste strategieën om je kansen te vergroten, van pole position tot safety car ...
Als je denkt aan Formule 1, denk je aan racen. Maar Formule 1 is meer dan alleen racen. Wat je op zondag live of op televisie ziet, is het eindproduct van een nauwkeurig georgan...
Net 18 geworden, rijbewijs gehaald en meteen zin om een snelle auto te rijden? Leuk idee, maar het verzekeren kan een flinke uitdaging zijn. Voor verzekeraars ben je namelijk to...
De zondagochtend in Spa-Francorchamps is zoals verwacht een hele natte. De gehele zaterdagnacht heeft het gestort van de regen en dat is deze ochtend nog niet opgehouden. Het ge...
Blijf op de hoogte van Formule 1 sessietijden, zelfs als je onderweg bent. Moderne technologieën maken het mogelijk om altijd en overal op de hoogte te blijven van de laats...
In de snelle wereld van vandaag verandert digitale transformatie de manier waarop overheidsdiensten functioneren, vooral in Nederland. Terwijl we technologie omarmen, is het bel...
Van de Abu Dhabi Grand Prix, die op het Yas Marina Circuit plaatsvindt, sluit het Formule 1-seizoen 2025 af van 4 tot 7 december.. Deze iconische dag-nachtrace biedt spanning,...
De Formule 1 ziet er vandaag de dag heel anders uit dan vroeger. Niet alleen op het gebied van techniek en regels, maar vooral in hoe mensen de sport beleven. Waar je vroeger ma...
Waar Formule 1- liefhebbers tijdens een race vooral op hopen, zijn een aantal spectaculaire inhaalacties. Het zijn de krenten in de pap van elke Grand Prix. Aan het eind van het...
Een dagje Formule 1 is niet zomaar wat en vraagt dus ook de nodige voorbereiding. Los van een paar oordoppen, is het ook handig om voldoende eten, drinken en wat schone kleding ...
Ben je bezig met het inrichten of renoveren van je garage? Dan wil je natuurlijk een vloer die niet alleen praktisch is, maar ook bestand is tegen intensief gebruik. Zeker als j...
Bij het bijwonen van een Formule 1-race is het essentieel om na te denken over je kledingkeuze voor een comfortabele en plezierige ervaring. Hoewel er geen specifieke dresscode ...
Auto’s zijn leuk, maar Max vond dat het tijd werd voor iets groters. En dan bedoelen we écht groot. Hij kocht een jacht van 33 meter lang. De Mangusta Gransport 33,...
Max Verstappen en Kelly Piquet hebben officieel bevestigd dat zij eerder deze week ouders zijn geworden van dochter Lily. De Red Bull-coureur vloog gisteren pas laat in de midda...
Voor echte autoliefhebbers is er weinig leukers dan zelf over een echt racecircuit te rijden. Gelukkig zijn er in Europa nog genoeg plekken waar dat gewoon kan. Niet alleen beke...
De problemen en bizarre situaties in Bahrein tijdens de F1-test ter voorbereiding op het seizoen blijven maar aanhouden. Woensdag begon de test en aan het einde van de dag was e...
De test in Bahrein is vandaag nog in volle gang alvorens het hele circus de spullen inpakt en richting Melbourne, Australië vliegt. Traditiegetrouw zien we vaak op de laats...
Afgelopen woensdag tijdens de eerste testdag zorgde een flinke stroomstoring voor lang oponthoud. Vrijwel het hele circuit had geen stroom, zowel in de pitboxen als grote delen ...
Red Bull Racing heeft voor het eerst de RB21 getoond aan het publiek. Max Verstappen rijdt vandaag in Bahrein voor het eerst in de nieuwe auto van het Oostenrijkse team tijdens ...
De Formule 1 is van korte duur terug van weg geweest in Nederland. De Dutch Grand Prix heeft aangegeven het contract met de FOM na lange onderhandelingen niet te verlengen. Teg...
Mick Schumacher wordt door niet één maar twee Formule 1-teams 'serieus overwogen' voor 2025. Dat is de bewering van Red Bull's F1-adviseur Helmut Marko...
De derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is door Lando Norris als snelste afgesloten. De Brit kwam wederom sterk voor de dag, net als teamgenoot Oscar Piastri. M...
Sergio Perez zegt dat hij volledig gefocust is op het leveren van sterke prestaties in de twee races die leiden naar de zomerstop van de F1, en staat erop dat hij in 2025 voor R...
De eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije zit erop. Waar het circuit woensdag nog compleet onder water stond door hevige regenval, was dat nu totaal anders: 31 g...
Door problemen bij het bedrijf Crowdstrike hebben veel bedrijven in de hele wereld last van storingen met hun computersystemen, waardoor veel Windows-computers opstarten met bla...
Terwijl het gerucht gaat dat drie coureurs strijden om de Alpine-stoel, houdt Pierre Gasly vol dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is, zolang hij maar een 'sterke ...
Yuki Tsunoda zegt dat hij zich klaar voelt om te vechten voor de topposities in de F1 met Red Bull, en vindt dat hij het verdient om in aanmerking te worden genomen als teamgeno...
Jean Todt is er niet zeker van dat de komst van Lewis Hamilton genoeg zal zijn om Ferrari weer wereldkampioen te maken. Toen Todt, de voormalige baas van het legendarische team,...
Haas heeft officieel bevestigd dat Kevin Magnussen aan het einde van het huidige F1-seizoen zal vertrekken. Daarmee zit het tijdperk voor de Deense coureur bij het Amerikaanse t...
Valtteri Bottas is ervan overtuigd dat Sauber-teamgenoot Guanyu Zhou zijn plek op de Formule 1-grid heeft verdient, ondanks zijn onzekere vooruitzichten omdat zijn contract nog ...
Williams-teambaas James Vowles heeft Carlos Sainz gewaarschuwd dat het niet wil dienen als opstap of tussenstap in de carrière van een Formule 1-coureur terwijl die zijn ...
Daniel Ricciardo heeft gezegd dat Max Verstappen het de kritiek die hij kreeg niet verdiende als reactie op zijn botsing met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. V...
Red Bull vermoedt dat kampioenschapsrivaal McLaren de regels heeft omzeild om te helpen bij het koelen van de banden. Teamadviseur Helmut Marko gaf toe dat hij verbaasd was over...
De makers van de film 'F1' die in 2025 in de bioscopen te zien is, met in de hoofdrol Brad Pitt, hebben gereageerd op berichten dat het budget van de film boven de 300 m...
Afgelopen weekend liet voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher op Instagram weten dat hij een relatie heeft met een man. Nu legt hij uit waarom dat het juiste moment was om ...
Red Bull ziet een mogelijk kampioenschap bij de constructeurs in gevaar komen door de slechte prestaties van Sergio Perez. De Mexicaan heeft de laatste races zelfs moeite om pun...
Net zoals voorgaande jaren is er vrijwel iedere week veel te doen om Max Verstappen. Waar het de laatste tijd veel over een mogelijke overstap naar Mercedes ging, wordt er nu we...
Haas heeft aangekondigd dat ze hun technische samenwerking met Ferrari hebben verlengd tot het einde van het F1 2028-seizoen. Haas onderhoudt sinds hun deelname aan de F1 in 201...
De Formule 1 dreigt veel te traag te worden met het debuut van de 2026-reglementen zoals die momenteel zijn geschreven, geeft Toto Wolff toe. Velen geven Mercedes een goede kans...
Red Bull is in de loop van de eerste seizoenshelft van 2024 niet door één maar twee Formule 1-teams voorbij gereden. Dat is de bekentenis van F1-consulent van de r...
Mick Schumacher klinkt optimistisch over zijn kansen om terug te keren naar de Formule 1-grid. De F1-carrière van de 25-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher eind...
Red Bull-motorpartner Ford zegt dat de F1 de juiste balans moet vinden als het gaat om het geluid van de volgende generatie motoren van de sport die in 2026 worden geïntrod...
Na de terugkeer van Lewis Hamilton naar de bovenste trede van het podium op Silverstone na bijna drie jaar niet te hebben gewonnen, prees Helmut Marko de zevenvoudig wereldkampi...
Het tweede stoeltje bij Williams is voor 2025 nog altijd niet ingevuld. Er gaan diverse namen de ronde, waardoor het bijna zeker is dat Logan Sargeant niet bij Williams zijn con...
Ferrari-baas Frederic Vasseur vermoedt dat de recente privétest van Max Verstappen met een Red Bull Formule 1-auto uit 2022 op Imola was afgestemd op een ontwikkelingsfoc...
Audi heeft aangekondigd dat het een technisch partnerschap heeft getekend met olie- en energiegigant BP voor zijn aanstaande F1-project. De alliantie zal ervoor zorgen dat BP Au...
Helmut Marko heeft gereageerd op de aanhoudende berichten dat Max Verstappen alsnog een overweging maakt om te vertrekken naar Mercedes. Nadat Mercedes de laatste twee races wis...
Logan Sargeant houdt vol dat hij tevreden is met zijn eigen prestaties dit jaar, ook al lijkt Williams zeker plannen te hebben om zijn contract niet te verlengen. De beste keuze...
Carlos Sainz stelt naar verluidt een beslissing over de volgende stap in zijn carrière uit in de hoop een nieuwe kans te krijgen bij Mercedes of Red Bull. Die twee teams ...
Jenson Button heeft Mercedes gewaarschuwd dat het binnenhalen van Andrea Kimi Antonelli in het team zijn carrière zou kunnen vernietigen als hij er niet in slaagt onmidde...
Sergio Perez is mentaal gehavend omdat Dr. Helmut Marko weigert de speculaties te ontkennen dat Red Bull zou kunnen besluiten de worstelende Mexicaanse coureur in 2024 te ontsla...
Naar verluidt wordt er geloerd op Mike Krack om Aston Martin te verlaten en Audi's nieuwe Formule 1-project te leiden. De geruchten doken feitelijk vlak voor de Britse Grand...
Sergio Perez moest zijn glimlach op zijn gezicht houden terwijl hij onhandig naast Max Verstappen en Daniel Ricciardo stond voor een interview in Goodwood. Te midden van veel ge...
Christian Horner heeft een update gegeven over Yuki Tsunoda doordat de Japanner helemaal geen testsessies voor Red Bull rijdt, ondanks dat hij coureur is van het Oostenrijkse en...
Haas wil voorlopig niet reageren, te midden van speculaties dat het kleine Amerikaanse team Toyota's route terug naar de Formule 1 zou kunnen zijn. Eind vorig jaar waren er ...
De Formule 1-carrière van Liam Lawson gaat duidelijk in een hogere versnelling, nu er weer een nieuwe test op het circuit opdoemt voor de talentvolle Nieuw-Zeelander. Red...
Na tientallen jaren van geruchten is Ralf Schumacher officieel uit de kast gekomen. Op zijn Instagram plaatste hij een foto en vertelt hij over de liefde die hij heeft gevonden ...
05 okt 2025 12:30
21 sep 2025 11:30
16 sep 2025 12:30
26 aug 2025 14:00
25 aug 2025 14:00
22 aug 2025 12:00
20 aug 2025 15:00
27 jul 2025 14:33
17 jul 2025 13:08
30 jun 2025 13:00
20 jun 2025 16:00
15 jun 2025 17:00
28 mei 2025 12:00
25 mei 2025 10:00
23 mei 2025 12:30
20 mei 2025 12:00
18 mei 2025 12:00
16 mei 2025 11:00
09 mei 2025 11:00
02 mei 2025 14:08
20 apr 2025 18:15
13 apr 2025 12:00
28 feb 2025 13:09
25 feb 2025 10:22
04 dec 2024 07:35
19 okt 2024 19:30
28 jul 2024 12:00
20 jul 2024 15:25
19 jul 2024 16:38
18 jul 2024 16:10
17 jul 2024 16:15
16 jul 2024 17:09
15 jul 2024 17:03
