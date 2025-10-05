Danny Sosef

Danny is de eigenaar van GPToday.net en volgt al sinds de Grand Prix van België 1996 de Formule 1 zeer intensief en heeft op enkele races na alle sessies live gezien. In 2002 is hij begonnen met het opzetten van de website en op 6 januari 2003 is destijds F1Today.nl gelanceerd, wat later over is gegaan naar F1Today.net, dat op haar beurt is gewijzigd in het huidige GPToday.net.

Door de jaren heen heeft het grote netwerk dat hij heeft opgebouwd in de F1-paddock geresulteerd in vele scoops, zoals Michael Schumacher die wagenziek was, en natuurlijk de scoop van de eeuw dat Max Verstappen Daniil Kvyat ging vervangen vanaf de Grand Prix van Spanje 2016 - die hij nog de week erop wist te winnen!

De afgelopen 20 jaar heeft hij meer dan honderd F1 testsessies bezocht in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en België om live verslag te doen, en meerdere Grands Prix bijgewoond.