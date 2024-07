Ralf Schumacher geeft uitleg: "Ik wilde het nieuws zelf bekend maken"

Afgelopen weekend liet voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher op Instagram weten dat hij een relatie heeft met een man. Nu legt hij uit waarom dat het juiste moment was om het nieuws te delen.

Ralf Schumacher, voormalig F1-racewinnaar en Sky Sports F1-expert, deelde een foto van zichzelf en zijn partner Etienne op Instagram om zijn coming out aan te kondigen - omdat het nu voelde als een 'goede gelegenheid' om het de wereld te vertellen.

Ralf Schumacher legde aan de Duitse publicatie Sport1.de uit dat het zondag voelde als een 'goede gelegenheid' om zijn identiteit met de wereld te delen nadat hij bijna twee jaar een relatie heeft met zijn partner Etienne.

De 49-jarige Duitser legt uit: "Het was geen nieuws voor familie en goede vrienden; zij wisten het al lang. Maar veel mensen waren er inmiddels bij betrokken. Dus ik wilde het nieuws zelf naar buiten brengen. Mijn zoon David herhaalde zondag zijn overwinning in de GT Masters van de dag ervoor. Het was het grootste succes uit zijn autosportcarrière tot nu toe. Ik dacht dat dit een goede gelegenheid zou zijn."

Schumacher deelde een foto van zichzelf en zijn partner met het bijschrift: "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kunt delen."

David Schumacher was een van de vele mensen die zijn steun en gelukwensen uitsprak in de comments van het bericht. Hij schreef: "Ik ben heel blij dat je eindelijk iemand hebt gevonden bij wie je je echt op je gemak en veilig voelt. Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Ik sta 100% achter je, pap, en wens je het allerbeste! Gefeliciteerd!"

Verderop in het gesprek geeft Schumacher toe dat zijn coming out geen deel uitmaakte van een grotere strategie; in plaats daarvan heeft hij gewoon de eerste stap gezet en zal hij zien wat er daarna gebeurt.

"Ik laat de dingen gewoon op me afkomen. Het is geen groot probleem voor mij. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat goed was. Maar ik heb consequent positieve reacties gekregen voor iets dat normaal voor me is", zei hij.