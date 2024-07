Producenten ontkennen dat nieuwe F1-film 300 miljoen kost

De makers van de film 'F1' die in 2025 in de bioscopen te zien is, met in de hoofdrol Brad Pitt, hebben gereageerd op berichten dat het budget van de film boven de 300 miljoen dollar overstijgt. Als dat waar zou zijn, zou het immense budget de film, die tijdens Formule 1-raceweekends met aangepaste F2-auto's is opgenomen, bijna in de top tien van duurste producties aller tijden plaatsen.

Ter vergelijking: The Last Jedi kostte $300 miljoen, terwijl Titanic in 1997 slechts $200 miljoen kostte. Maar hoewel producer Jerry Bruckheimer toegeeft dat de staking in Hollywood en de vertragingen van vorig jaar de kosten hebben opgedreven, zegt hij dat het prijskaartje van 300 miljoen dollar volkomen verkeerd is.

"Het zijn tientallen miljoenen dollars die de verkeerde kant op gaan, en in de goede richting voor ons", vertelde hij aan de Hollywood-nieuwspublicatie Deadline.

"Bovendien hebben we meer geld ingezameld voor onze (film)auto dan sommige Formule 1-teams", voegde Bruckheimer eraan toe, verwijzend naar sponsoring op de auto, waaronder Expensify, het aan Lewis Hamilton gelinkte Tommy Hilfiger, IWC en anderen.

"Als je dat allemaal in overweging neemt, daalt dat aantal echt een stuk sneller dan wat mensen zouden denken."

Hij weigerde echter precies te zeggen hoeveel de film daadwerkelijk kost. "We kunnen geen daadwerkelijke getallen noemen, want het is geld van Apple en alleen zij kunnen erover praten. Maar wat ik denk dat je kunt zeggen, is dat het een stuk lager is dan wat is bericht in de media", zei Bruckheimer.