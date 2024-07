'Sainz wil wachten op nieuwe kans bij Mercedes of Red Bull'

Carlos Sainz stelt naar verluidt een beslissing over de volgende stap in zijn carrière uit in de hoop een nieuwe kans te krijgen bij Mercedes of Red Bull. Die twee teams leken van tafel te zijn voor het werkloze Sainz, omdat Mercedes prioriteit gaf aan Andrea Kimi Antonelli terwijl Red Bull Sergio Perez een nieuw contract liet tekenen.

Ferrari-coureur Sainz, die zijn stoeltje in 2025 zal verliezen aan Lewis Hamilton, houdt de hele markt vast terwijl hij wacht op een toezegging. Craig Slater van Sky Sports zei over de Mercedes-vacature voor volgend seizoen: "Sainz is mogelijk weer in beeld. Ik had gemeld dat hij niet naar Mercedes zou gaan. Dat kwam omdat Sainz een paar maanden geleden wilde dat de beslissing over zijn toekomst nu al genomen was."

"Mercedes wilde het uitstellen tot later dit jaar. Sainz wacht nu niet alleen op Mercedes, maar omdat er misschien nog een opening is bij Red Bull, waar Sergio Perez het moeilijk heeft. Hij heeft in de laatste zes races in de beste auto van de grid minder punten gescoord dan Nico Hulkenberg in de laatste twee races met een van de zwakkere auto’s."