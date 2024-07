Ralf Schumacher uit de kast gekomen

Na tientallen jaren van geruchten is Ralf Schumacher officieel uit de kast gekomen. Op zijn Instagram plaatste hij een foto en vertelt hij over de liefde die hij heeft gevonden voor een man.

Op de foto varen Ralf Schumacher en zijn vriend op het water en kijken uit over een zonsondergang. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt, met wie je alles kan delen", zo schrijft de 49-jarige Duitser.

De partner van Ralf zou Etienne heten en uit Frankrijk komen. Volgens het Duitse Bild hebben de twee liefdespartners al ruim 2 jaar een relatie. Schumacher is de eerste beroemdheid uit de F1 die zijn homoseksualiteit bekend maakt. In de autosport is het net als in veel andere sporten voor veel mannen taboe om voor hun geaardheid uit te komen.

Geruchten

De broer van Michael Schumacher reed van 1997 tot en met 2007 in de Formule 1. Tijdens die periode gingen al heel vaak geruchten dat Ralf Schumacher op mannen zou vallen.