Auto's zijn leuk, maar Max vond dat het tijd werd voor iets groters. En dan bedoelen we écht groot. Hij kocht een jacht van 33 meter lang. De Mangusta Gransport 33, voor liefhebbers van dure bootnamen. Drie verdiepingen, plek voor negen gasten om te blijven slapen en natuurlijk een infinity jacuzzi. Want ja, als je dan toch op het water ligt, dan wel in stijl bubbelen. Dat jacht kostte hem zo'n 12 miljoen euro. Voor Max waarschijnlijk een spontane aankoop omdat hij een goed weekend had. Voor de rest van ons betekent het ongeveer twintig keer je leven lang sparen en dan nog tekortkomen.

Vliegen met een eigen vliegtuig

Max doet niet aan Schiphol. Geen wachtrijen, geen vertragingen, geen gehannes met handbagage die net niet in het rek past. Hij scoorde zijn eigen vliegtuig, een Dassault Falcon 900 EX en niet zomaar eentje uit de vliegtuighandel, nee hoor, dit toestel was eerder van Richard Branson. Ja, die van die luchtvaartmaatschappij. Waarschijnlijk had die even een ander speeltje op het oog, dus Max sloeg zijn slag. Het prijskaartje loopt in de miljoenen, maar als je elke race op het podium staat en meer sponsordeals hebt dan een gemiddeld WK, dan maakt dat weinig uit. Nu stapt hij gewoon in wanneer het hem uitkomt.

Een garage om u tegen te zeggen

De meeste mensen zijn al blij met een degelijke gezinswagen met airco. Max niet. Die heeft een collectie die zo uit een boek lijkt te komen. Neem de Aston Martin DB11 AMR bijvoorbeeld. Kreeg hij cadeau. Gewoon omdat hij goed is in gas geven en bochten nemen. Onder de motorkap zit een V12 die meer pk’s heeft dan jij tanden. Ook de Honda NSX kreeg hij in de schoot geworpen. Een hybride sportwagen die met gemak de 300 aantikt. En dan is er nog de Ferrari Monza SP2. Daar moest hij wél voor betalen, maar dat doet hij dan ook zonder met zijn ogen te knipperen. Prijskaartje van 1,6 miljoen euro, zonder voorruit maar met 800 pk. Ramen open? Die zijn er niet. Maar hé, als je Max Verstappen heet, maakt dat weinig uit en alsof dat nog niet genoeg is, staan er ook nog een Ferrari 488 Pista, een Porsche 911 GT2 RS en een Aston Martin Valkyrie in z’n garage. Die laatste kreeg hij trouwens ook cadeau. Want waarom zou je nog je eigen speelgoed kopen als anderen het je graag geven?

Niet bepaald een auto voor een ritje naar de Ikea

Tussen al dat geweld staat ook nog de Renault Sport RS 01. Een circuitmonster dat je alleen al bij het opstarten laat twijfelen of je gehoor ooit nog herstelt. Ook gekregen, uiteraard. Niet heel handig voor een ritje naar de bouwmarkt of voor een laadpaal, maar dat is ook niet helemaal het doel. Dit ding is gebouwd om keihard te gaan en daar houdt Max nou eenmaal van.

Zijn ‘bedrijfsauto’ waarmee hij de wereld domineert

En dan is er nog de RB19. Zijn Formule 1 wagen. Dit is de auto waarmee hij het hele veld het nakijken geeft. Er hangt geen prijskaartje aan, want dit is officieel zijn werkmateriaal. Maar iedereen weet dat dit het kroonjuweel van zijn collectie is. Geen kenteken, geen wegenbelasting, maar wel een raket op wielen. Elke coureur op de grid zou zijn helm verkopen om er een paar rondjes in te mogen rijden.