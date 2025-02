Red Bull presenteert spitse RB21

Red Bull Racing heeft voor het eerst de RB21 getoond aan het publiek. Max Verstappen rijdt vandaag in Bahrein voor het eerst in de nieuwe auto van het Oostenrijkse team tijdens een filmdag, waar morgen de officiele F1-test van drie dagen zal beginnen.

De shakedown van de RB21 vindt vandaag ook plaats op het circuit in het Midden-Oosten. Daarbij worden de systemen gecontroleerd zodat morgen de testsessie goed begonnen kan worden. F1-teams gebruiken hiervoor vaak een filmdag, die toch ieder jaar plaats moet vinden om sponsor en promomateriaal te maken, waardoor ze twee vliegen in één klap weten te vangen.

Red Bull had eerder nog geen beelden getoond van de RB21. Tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen lieten ze alleen de livery zien. Vandaag deelden ze dus voor het eerst echt foto's van de auto. De foto's zijn nog enigszins mysterieus, en dat is niet vreemd. Ze doen er immers alles aan om zoveel mogelijk details geheim te houden voor de rest van de wereld. Ze houden de kaarten tegen de borst, en dat zullen meer teams doen. Vandaag tijdens de shakedown zullen er meer zaken duidelijk worden.

Red Bull heeft ervoor gekozen om tot het allerlaatste moment te wachten met het onthullen van de auto. Normaal gesproken organiseren ze een shakedown op het circuit van Silverstone, wat vlakbij de fabriek in Milton Keynes ligt. Nu doen ze dat dus niet, en daarmee nemen ze een klein risico. Als er iets misgaat, kunnen ze immers niet zomaar teruggrijpen naar de fabriek. Morgen komen ze de baan op voor de testdagen, op de eerste dag zullen Max Verstappen en Liam Lawson de taken gaan verdelen. Daarna krijgen ze allebei een hele dag de kans om zoveel mogelijk kilometers te rijden.

Wanneer komt Max Verstappen in actie tijdens de test in Bahrein?