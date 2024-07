Tsunoda: "Ik ben klaar om bij Red Bull naast Verstappen te racen."

Yuki Tsunoda zegt dat hij zich klaar voelt om te vechten voor de topposities in de F1 met Red Bull, en vindt dat hij het verdient om in aanmerking te worden genomen als teamgenoot van Max Verstappen.

De Japanse coureur was VCARB's stercoureur in 2024, maar is niet serieus in verband gebracht met een mogelijke promotie naar een Red Bull-stoel aangezien speculaties rond een mogelijke coureurswissel bij het in Milton Keynes gevestigde team de ronde doen.

Alle ogen zijn gericht op wat Red Bull de rest van 2024 gaat doen met de cockpit van Sergio Perez, aangezien de Mexicaanse coureur in het tweede kwartaal van het kampioenschap moeite heeft gehad om snelheid en consistentie. Omdat er eenclausule in zijn contract zou zijn opgesteld die Red Bull in staat zou stellen de trekker over te halen voor een coureurswissel als Perez meer dan 100 punten achter Verstappen staat na de Belgische Grand Prix, leek de leidende kanshebber aanvankelijk Daniel Ricciardo te zijn. De Australiër reed tussen 2014 en 2018 eerder voor Red Bull en liet zich tijdens hun tweeënhalf seizoen samen niet door Verstappen intimideren - een droomscenario voor Red Bull als Ricciardo weer op dat niveau kan racen.

In een gesprek met de media voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix zei Tsunoda dat hij zich klaar voelt om zich te mengen met de belangrijkste coureurs uit de F1 aan de kop van het veld, waaronder Verstappen.

De Japanner reageerde op de vraag: "Als ik er niet klaar voor ben, zou ik het volgende seizoen niet volledig kunnen beginnen, althans voor VCARB. Ik voel me de afgelopen drie jaar klaar om te vechten tegen de topteams, hogere posities, zelfs met Max of wie dan ook."

"Uiteindelijk zijn zij degenen die gaan beslissen en het zijn niet de dingen die ik kan controleren. Dus ik concentreer me gewoon op wat ik moet doen tijdens de volgende twee races. Ik moet me dus met onze teams op veel dingen concentreren en ja, laten we kijken hoe het gaat. Precies hetzelfde als de voorgaande races, alleen gericht op wat ik moet doen voor de prestaties."

Op de vraag of hij vindt dat hij het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull verdient, was Tsunoda bot: "Ja!"

Als Lawson wordt gekozen om Perez te vervangen, liet Tsunoda doorschemeren dat hij die beslissing moeilijk te begrijpen zou vinden. "Als ze voor Liam kiezen, zou dat raar zijn", zei hij.