Zorgen bij Toto Wolff: "Simulator rondetijden 2026 zijn veel te langzaam"

De Formule 1 dreigt veel te traag te worden met het debuut van de 2026-reglementen zoals die momenteel zijn geschreven, geeft Toto Wolff toe. Velen geven Mercedes een goede kans om opnieuw te profiteren van de komende regelwijzigingen, maar zelfs teambaas Wolff geeft toe dat hij zich zorgen maakt over de rondetijden die momenteel uit simulaties naar voren komen.

"Wat we nodig hebben zijn auto's die zo weinig mogelijk luchtweerstand hebben op de rechte stukken, maar toch genoeg downforce hebben om snel te zijn in de bochten", zei hij tegen de Oostenrijkse omroep ORF.

De elektrische component van het hybridemotorvermogen voor 2026 is zo extreem dat de regelgevers nog steeds de precieze chassisregels aanpassen. Wolff waarschuwde: "Wat we nu hebben is veel te langzaam. Soms hebben we rondetijden die tien seconden langzamer zijn dan vandaag. Maar de Formule 1 is altijd de bakermat van innovatie geweest en ik ben ervan overtuigd dat de auto's weer snel zullen worden door wat de ingenieurs zullen bedenken."

De Oostenrijker denkt dat zelfs als de rondetijden in 2026 een klap zouden krijgen, veel toeschouwers het niet erg zouden vinden of het zelfs niet zouden merken.

"De auto's zijn nog steeds veel sneller dan al het andere dat bestaat. Je moet je ook realiseren dat er voor de televisiekijker weinig verschil is. De Indycars zien er ook snel uit, maar zijn twintig seconden langzamer dan de Formule 1-auto's."

Niettemin sluit Wolff zich aan bij degenen die denken dat de F1 een extreme weg inslaat door te eisen dat in 2026 maar liefst 50 procent van het vermogen uit elektrische energie zal bestaan. "Misschien had er iets minder batterij en iets meer verbrandingsmotor kunnen zijn. We gaan immers nu al volledig op duurzame brandstof rijden. Die brandstof is 100 procent duurzaam, dus daar hadden we zeker wel wat aanpassingen in kunnen doen. Maar hoe dan ook, daarvoor is het nu te laat."