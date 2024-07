Marko: "Hamilton heeft zijn snelheid en verstand niet verloren"

Na de terugkeer van Lewis Hamilton naar de bovenste trede van het podium op Silverstone na bijna drie jaar niet te hebben gewonnen, prees Helmut Marko de zevenvoudig wereldkampioen en zei dat het duidelijk is dat de 39-jarige zijn snelheid of verstand niet heeft verloren.

In gesprek met Crash.net gaat Marko meer in op de huidige vorm van Hamilton en reageert hij op de overstap naar Ferrari. Nu Mercedes aan de betere hand is en Ferrari naar achteren zakt is het de vraag of de Brit de juiste keus heeft gemaakt.

Marko: "Dat kan ik niet zeggen, hij is in ieder geval zijn snelheid en verstand niet kwijt. Ferrari heeft een belangrijke man verloren in chassisbaas Enrico Cardile. Laten we afwachten wat er gebeurt met Adrian Newey. Hij heeft een aantal topaanbiedingen, onder meer uit Engeland, en kan beslissen waar hij naartoe gaat."