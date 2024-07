Marko: "Schumacher niet eerlijk behandeld door Netflix-superster Steiner"

Mick Schumacher wordt door niet één maar twee Formule 1-teams 'serieus overwogen' voor 2025. Dat is de bewering van Red Bull's F1-adviseur Helmut Marko, die toegeeft dat de voormalige Haas-coureur niet in aanmerking komt voor een stoeltje bij het juniorenteam RB.

"Wat ons betreft waren er geen sportieve redenen waarom we nooit bij elkaar zijn gekomen", zegt Marko tegen Sport1. "Hij was destijds Ferrari-junior, daarna kwam hij bij Mercedes terecht. Hij was dus niet eens op de markt."

De 25-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher is nu echter volop op de markt, ondanks dat hij na 2022 werd ontslagen door de toenmalige Haas-teambaas Gunther Steiner. Marko zegt hierover: "Hij werd niet eerlijk behandeld door Netflix-superster Gunther Steiner. Dat is een feit. En als je eenmaal vrij bent, is het moeilijk. Mick is een van de beleefdste en aardigste mensen in de hele paddock, wat een groter nadeel voor hem is. Hij heeft ook de handicap van een grote naam."

Maar op sportief vlak heeft hij het al gepresteerd. Hij won het Formule 3-kampioenschap, hij won het Formule 2-kampioenschap en dat alleen al maakte hem interessant voor de Formule 1-teams. En achter de schermen hoor je nu alleen maar goede dingen over hem.

"Toto Wolff prijst hem de hemel in. Ik denk dat Alpine en Audi hem serieus overwegen. Ik zou blij voor hem zijn, want hij zou het verdienen", voegde de 81-jarige Marko eraan toe.