Als je denkt aan Formule 1, denk je aan racen. Maar Formule 1 is meer dan alleen racen. Wat je op zondag live of op televisie ziet, is het eindproduct van een nauwkeurig georganiseerde operatie die al weken of maanden eerder begint. In dit artikel duiken we achter de schermen bij een F1-team en ontdek je wat er allemaal komt kijken bij de voorbereiding op een raceweekend.

Van data tot details: dit gebeurt er achter de schermen

Een Formule-1 weekend draait om meer dan alleen snelheid, snelle pitstops en perfecte rondetijden. Achter de schermen zijn tientallen mensen bezig met de voorbereidingen die je als kijker nooit ziet. Hieronder lees je hoe teams zich stap voor stap klaarmaken voor een Grand Prix.

1. Planning begint weken van tevoren

De voorbereiding op een Grand Prix begint al meteen na de vorige race. De technici duiken dan in alle gegevens van de auto om te kijken wat er beter kan. Ondertussen gaan de strategen aan de slag met race simulaties om verschillende scenario’s te oefenen. Ook het logistieke team begint met plannen. Denk aan het tijdig vervoeren van mensen, auto’s en tonnen materiaal naar het volgende circuit.

2. Vrijdag: de eerste meters op het circuit



Op vrijdag gaat het raceweekend echt van start. Er zijn dan twee vrije trainingen: FP1 en FP2. In deze sessies proberen teams van alles uit zoals nieuwe onderdelen op de auto, hoe goed de banden het doen en hoeveel brandstof er nodig is. Coureurs moeten vaak lange stukken rijden of juist heel snel één ronde doen. Zo verzamelen ze veel informatie, zodat de auto nog beter afgesteld kan worden.

3. Zaterdag: kwalificatie en populariteit



Op zaterdagmiddag vindt de kwalificatie plaats, de coureurs rijden dan zo snel mogelijk een ronde om de snelste startpositie voor zondag te bemachtigen. Hoewel de race op zondag het hoogtepunt is, trekken ook de kwalificatiesessies op zaterdag miljoenen kijkers. Dit laat zien hoe populair Formule 1 tegenwoordig is. Die populariteit zie je overal terug, ook buiten het circuit.



4. Zondag: Race Day

Op zondag is het eindelijk tijd voor de race. ’s Ochtends komt het team bij elkaar om de strategie te bespreken: hoeveel keer stoppen we, welke banden gebruiken we, en wanneer gaan we aanvallen of verdedigen? Ze houden het weer goed in de gaten, bijvoorbeeld op buienradar.nl. Regen kan namelijk alles veranderen.

Tijdens de race kijken tientallen mensen live mee naar alle data. Dat gebeurt niet alleen op het circuit, maar ook op afstand vanuit de “missiecontrole” van het team.

5. Technologie achter de schermen

Formule 1-teams gebruiken veel technologie. Er zijn speciale rijders die in een simulator allerlei situaties testen, terwijl de echte race bezig is. Je kunt hierbij denken aan hoe lang de banden meegaan en wat te doen als er een safety car komt. Ook AI helpt mee bij het maken van slimme keuzes, waardoor er realtime beslissingen genomen kunnen worden.

6. Wat doet de coureur allemaal?

De coureur is natuurlijk het gezicht van het team. Maar ook hij bereidt zich goed voor met trainen, oefenen in de simulator, zich mentaal klaarstomen en praten met de media. Tijdens de race moet hij niet alleen snel rijden, maar ook goed nadenken, banden sparen en goed communiceren via de radio.

7. Na de race: weer opnieuw beginnen

Zodra de race voorbij is, begint de voorbereiding voor de volgende race al. De data wordt geanalyseerd, onderdelen worden nagekeken, en soms vertrekken teams al binnen een paar dagen naar het volgende land. F1 is keihard werken, dag en nacht.

Formule 1 is meer dan racen: het is een strategisch schaakspel vol adrenaline, data en wereldwijde miljoenen fans aan de buis.