user icon
icon

Achter de schermen: Hoe F1-teams zich voorbereiden op een Grand Prix–weekend

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 12:00
  • comments 0
  • Door: Danny Sosef

Als je denkt aan Formule 1, denk je aan racen. Maar Formule 1 is meer dan alleen racen. Wat je op zondag live of op televisie ziet, is het eindproduct van een nauwkeurig georganiseerde operatie die al weken of maanden eerder begint. In dit artikel duiken we achter de schermen bij een F1-team en ontdek je wat er allemaal komt kijken bij de voorbereiding op een raceweekend.

 

Meer over F1 Nieuws Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug

Van data tot details: dit gebeurt er achter de schermen

 

Een Formule-1 weekend draait om meer dan alleen snelheid, snelle pitstops en perfecte rondetijden. Achter de schermen zijn tientallen mensen bezig met de voorbereidingen die je als kijker nooit ziet. Hieronder lees je hoe teams zich stap voor stap klaarmaken voor een Grand Prix.

 

1.   Planning begint weken van tevoren

 

De voorbereiding op een Grand Prix begint al meteen na de vorige race. De technici duiken dan in alle gegevens van de auto om te kijken wat er beter kan. Ondertussen gaan de strategen aan de slag met race simulaties om verschillende scenario’s te oefenen. Ook het logistieke team begint met plannen. Denk aan het tijdig vervoeren van mensen, auto’s en tonnen materiaal naar het volgende circuit.

 

2.   Vrijdag: de eerste meters op het circuit


Op vrijdag gaat het raceweekend echt van start. Er zijn dan twee vrije trainingen: FP1 en FP2. In deze sessies proberen teams van alles uit zoals nieuwe onderdelen op de auto, hoe goed de banden het doen en hoeveel brandstof er nodig is. Coureurs moeten vaak lange stukken rijden of juist heel snel één ronde doen. Zo verzamelen ze veel informatie, zodat de auto nog beter afgesteld kan worden.

 

3.   Zaterdag: kwalificatie en populariteit 


Op zaterdagmiddag vindt de kwalificatie plaats, de coureurs rijden dan zo snel mogelijk een ronde om de snelste startpositie voor zondag te bemachtigen. Hoewel de race op zondag het hoogtepunt is, trekken ook de kwalificatiesessies op zaterdag miljoenen kijkers. Dit laat zien  hoe populair Formule 1 tegenwoordig is. Die populariteit zie je overal terug, ook buiten het circuit.

Bijvoorbeeld, op zaterdag vullen wedliefhebbers hun wedbriefjes in, zij wedden op websites vergelijkbaar met sites zoals die van casinojager.com. Ze geven aan welke coureur zij denken dat zal winnen, en er zijn zelfs unieke F1-thema-slots en bonussen die enthousiastelingen kunnen claimen. Ook kledingwinkels spelen hierop in door tijdens de Grand Prix-races speciale F1-merchandise aan te bieden.     

 

4.   Zondag: Race Day

 

Op zondag is het eindelijk tijd voor de race. ’s Ochtends komt het team bij elkaar om de strategie te bespreken: hoeveel keer stoppen we, welke banden gebruiken we, en wanneer gaan we aanvallen of verdedigen? Ze houden het weer goed in de gaten, bijvoorbeeld op buienradar.nl. Regen kan namelijk alles veranderen.

Tijdens de race kijken tientallen mensen live mee naar alle data. Dat gebeurt niet alleen op het circuit, maar ook op afstand vanuit de “missiecontrole” van het team.

 

5.   Technologie achter de schermen

Formule 1-teams gebruiken veel technologie. Er zijn speciale rijders die in een simulator allerlei situaties testen, terwijl de echte race bezig is. Je kunt hierbij denken aan hoe lang de banden meegaan en wat te doen als er een safety car komt. Ook AI helpt mee bij het maken van slimme keuzes, waardoor er realtime beslissingen genomen kunnen worden.

 

6.   Wat doet de coureur allemaal?

 

De coureur is natuurlijk het gezicht van het team. Maar ook hij bereidt zich goed voor met trainen, oefenen in de simulator, zich mentaal klaarstomen en praten met de media. Tijdens de race moet hij niet alleen snel rijden, maar ook goed nadenken, banden sparen en goed communiceren via de radio.

 

7.   Na de race: weer opnieuw beginnen

 

Zodra de race voorbij is, begint de voorbereiding voor de volgende race al. De data wordt geanalyseerd, onderdelen worden nagekeken, en soms vertrekken teams al binnen een paar dagen naar het volgende land. F1 is keihard werken, dag en nacht.

Formule 1 is meer dan racen: het is een strategisch schaakspel vol adrenaline, data en wereldwijde miljoenen fans aan de buis.

F1 Nieuws

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar