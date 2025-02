'Nieuwe brievenbus voorvleugel Red Bull moet 2 tienden tijdwinst opleveren'

De test in Bahrein is vandaag nog in volle gang alvorens het hele circus de spullen inpakt en richting Melbourne, Australië vliegt. Traditiegetrouw zien we vaak op de laatste testdag nieuwe onderdelen, omdat de F1-teams elkaar niet wijzer willen maken dan ze al zijn en ook ervoor willen zorgen dat de concurrentie het idee kopieert en over 2 weken ook op de auto heeft zitten.

Brievenbus voorvleugel

Toch zijn er altijd onderdelen die je niet achterwege kunt houden, zoals een nieuwe voorvleugel en neus. Red Bull heeft vanochtend een nieuwe neus en voorvleugel geïntroduceerd op de auto van Max Verstappen, en dan met name de bevestiging valt op. Bronnen binnen het team melden aan GPToday.net: "We hebben een ander ontwerp hier naartoe gebracht om de problemen die we afgelopen jaar in de bochten hadden op te lossen."

"We denken dat dit de coureurs meer controle over de auto geeft. De voorvleugel is anders bevestigd en door de 'brievenbus' die we hebben gemaakt onder de neus zelf, hopen we twee tienden tijdwinst per ronde te kunnen behalen", aldus de bron binnen Red Bull Racing.

Of het Oostenrijkse team naar Ferrari heeft gekeken is niet duidelijk, maar ook het Italiaanse team rijdt deze week rond met eenzelfde soort voorvleugel en ophanging in Bahrein.

Luchtstromen

De bedoeling van het ontwerpteam, dat onder leiding staat van Pierre Wache, is om de luchtstromen onder de auto beter te kunnen geleiden. Afgelopen seizoen kende Verstappen en Perez veel problemen in de bochten waardoor de RB20 moeilijk te besturen was en tijd verloor.

Het idee om de 'brievenbus' terug te brengen, het is geen geheel nieuw concept, is om de luchtstroom van de voorkant van de auto niet volledig over de neus te laten gaan maar een deel direct onder de auto te laten stromen richting de barge boards en zo meer controle te krijgen over waar de lucht naartoe verplaatst wordt tijdens het rijden. Het positieve gevolg hiervan moet ook zijn dat de auto beter te besturen is en dus tijdwinst oplevert.

Nieuw koelsysteem

Pierre Wache heeft ook toegegeven dat Red Bull het hele koelsysteem heeft aangepast omdat dit vorig jaar problemen had met de ontwikkeling van de aerodynamica. Die beperking is nu opgelost, maar gaat tijdens deze test in Bahrein nog gepaard met wat problemen. Zo ondervond Liam Lawson gisteren in de ochtend, doordat hij aan de kant stond met een waterlekkage in het nieuwe koelsysteem.

Ook is de vloer enigszins aangepast, maar daarover wil niemand binnen het team echt uitweiden.

Optimisme

Er heerst veel optimisme bij Red Bull Racing. Veel teamleden praten open in Bahrein over de problemen die lijken te zijn opgelost. Teambaas Christian Horner is ook positief gestemd richting de eerste race, maar wil vooralsnog geen voorspelling wagen.

Alle auto's, onderdelen en andere benodigde spullen zullen de komende dagen als de test in Bahrein is afgelopen, naar Australië gevlogen worden. De teamleden vliegen vanavond en morgen naar huis om eind volgende week richting Down Under te vliegen.