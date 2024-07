Ford wil luidere F1-motoren vanaf 2026

Red Bull-motorpartner Ford zegt dat de F1 de juiste balans moet vinden als het gaat om het geluid van de volgende generatie motoren van de sport die in 2026 worden geïntroduceerd.

Sinds de introductie van de turbohybride krachtbronnen van de F1 in 2014 hebben fans vaak geklaagd over het gebrek aan motorgeluid van de huidige motoren vergeleken met de schokkende V8's en V10's uit het verleden, die een boeiende dimensie aan het toeschouwerspubliek toevoegden.

De volgende generatie motoren van de Formule 1, die pas in 2026 op de markt komen, behouden hun turbohybridetechnologie, maar met verhoogde elektrificatie. Ze zullen ook worden aangedreven door 100% duurzame brandstoffen, in fase met de netto CO2-doelstellingen van de F1.

F1-baas Stefano Domenicali zinspeelde op de mogelijkheid dat de wagens vanaf 2030 zijn hybride component kwijtraken met behulp van duurzame brandstoffen die een terugkeer naar de publieksvriendelijke, volledig atmosferische V8-motoren uit het verleden mogelijk zouden maken. Volgens de CEO van de F1 zal het volume echter al in 2026 toenemen. Eerder dit jaar zei hij tegen de Australische website 3AW: "We hebben een ander geluid nodig. Het is muziek voor mijn oren. Het is waar dat we 12 cilinders hadden, het was een andere frequentie, heel luid. En dan 10, 8, 6 – het gaat niet meer naar beneden."

"De situatie is alleen anders. Natuurlijk moeten we hybride zijn, dat zullen we ook in de toekomst zijn. Maar het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat in de nieuwe regelgeving het motorgeluid zelf hoger zal zijn, omdat dat deel uitmaakt van onze emotie. Het is echt wat onze fans willen horen en het is de plicht van ons om ons daaraan te verbinden."

Ford-motorsportbaas Mark Rushbrook, wiens bedrijf samenwerkt met Red Bull Powertrains aan de volgende generatie krachtbron van de F1, bevestigde dat fabrikanten momenteel debatteren over hoe ze het volume van hun motoren in 2026 kunnen oppompen. In gesprek met Speedcafe zegt hij: "Het is nog onbekend hoe ze in 2026 daadwerkelijk zullen klinken. Omdat er al veranderingen zijn aan de krachtbron, uiteraard voor 2026, en veranderingen aan de auto zullen die in veel opzichten anders klinken voor 2026."

"We hebben een open discussie, ook al racen we in 2026 nog niet. Die ontmoetingen en discussies vinden nu al plaats. Wat willen we verder veranderen voor de toekomst?"

Hoewel hij voorstander is van het luider maken van de motoren van de F1, is Rushbrook van mening dat er een goede 'balans' moet worden gevonden tussen twee generaties F1-fans met verschillende tolerantieniveaus voor geluid. "Er is zeker een verschil. Als je naar een race gaat, vooral met een gezin, wil je met elkaar kunnen communiceren. Er is dus een evenwicht, denk ik, of misschien wel een goed niveau. Dus ja, we zullen zien hoe die discussies uitpakken."