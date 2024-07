Perez maakt zich geen zorgen: "Ik ben ook volgend jaar F1-coureur"

Sergio Perez zegt dat hij volledig gefocust is op het leveren van sterke prestaties in de twee races die leiden naar de zomerstop van de F1, en staat erop dat hij in 2025 voor Red Bull Racing zal racen, waarbij hij de geruchten over zijn vervanger van de hand wijst.

Perez kreeg onlangs een verlenging van zijn contract bij Red Bull met twee jaar, maar de toekomst van de Mexicaan is de laatste tijd in twijfel getrokken. De ondermaatse prestaties van de 34-jarige heeft de positie van Red Bull in het kampioenschap verzwakt ten opzichte van de rivalen van McLaren en Mercedes, die hun voorsprong in punten hebben weggevreten. Teambaas Christian Horner noemde het tekort van Perez 'onhoudbaar'.

Niet praten over inhoud contract

Na zijn sombere weekend op Silverstone benadrukte Perez het belang van de komende twee races in Hongarije en België, maar in gesprek met de media stelt hij dat dit geen cruciale week is uit zijn carrière: "Daar heeft niets mee te maken. Natuurlijk kan ik niet over mijn contract praten. Wat ik zei was dat de volgende twee races belangrijk voor mij zijn. Ik wil met een goed humeur op vakantie gaan en ik denk dat het goed is voor mijn kant van de garage om met een goed humeur te vertrekken."

"Ik had het nergens anders over. Ik ben volledig gefocust om volledig te presteren. Ik zal hier volgend jaar weer zijn en dat is niets anders. Ik ben gewoon volledig toegewijd aan mezelf. De rest is alleen maar externe ruis, zo werkt het. Aan het eind van de dag kom ik hier om het beste uit mezelf te halen, mijn maximale inspanning te leveren en als ik hier ben, als ik thuis aan het trainen ben of thuis in de simulator, concentreer ik me op de belangrijke dingen."

"Daarom heb ik besloten mijn contract bij dit team te tekenen en te verlengen, omdat ik van de uitdaging houd. Het is heel moeilijk, maar het vergt absoluut alles van je en daarom wilde ik hier doorgaan. Het belangrijkste is dat ik lang in deze business zit en dat het alleen maar uitmaakt waar ik in Abu Dhabi eindig."