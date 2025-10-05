user icon
F1Grand Prix Singapore - Startgrid

SG Marina Bay Street Circuit - 05 oktober 2025

1

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:29.158

2

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:29.340
  • +0.182

3

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:29.524
  • +0.366

4

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:29.537
  • +0.379

5

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:29.586
  • +0.428

6

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:29.688
  • +0.530

7

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:29.784
  • +0.626

8

FR

Isack Hadjar

Racing Bulls

  • 1:29.846
  • +0.688

9

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:29.868
  • +0.710

10

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:29.955
  • +0.797

11

DE

Nico Hülkenberg

Sauber

  • 1:30.141
  • +0.983

12

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:30.320
  • +1.162

13

JP

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

  • 1:30.353
  • +1.195

14

BR

Gabriel Bortoleto

Sauber

  • 1:30.820
  • +1.662

15

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:30.949
  • +1.791

16

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:30.982
  • +1.824

17

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:30.989
  • +1.831

18

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:31.261
  • +2.103

19

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:30.235
  • +1.077

20

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:30.202
  • +1.044

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

