Waar Formule 1- liefhebbers tijdens een race vooral op hopen, zijn een aantal spectaculaire inhaalacties. Het zijn de krenten in de pap van elke Grand Prix. Aan het eind van het seizoen worden er dan ook talloze lijstjes opgesteld met de meest indrukwekkende inhaalacties. En gelukkig is het aantal geslaagde pogingen sinds de introductie van DRS in 2011 gestaag toegenomen. Er is echter ook een aantal circuits waarop inhalen zo goed als onmogelijk is. Dat betekent overigens niet dat deze GP’s minder interessant zijn voor de kijker. In ons overzicht bespreken we vijf Formule 1-circuits waarop inhalen bijzonder moeilijk is.





1. Monaco



Het zal geen verrassing zijn dat de GP van Monaco de lijst aanvoert. Deze iconische GP wordt verreden op de gewone autowegen van Monte Carlo en Condamine. Daarom is het parcours volledig omringd door vangrails en muren, en ontbreekt elke uitwijkmogelijkheid. De straten zijn zó smal dat het bijna onmogelijk is om in te halen. Cynici hebben het dan ook weleens over een carnavalsoptocht. Tijdens de GP van 2003 kon zelfs geen enkele inhaalactie worden genoteerd.



De winst in de kwalificatie is cruciaal. Wie van pole start en tijdens de race geen fouten maakt, is nagenoeg verzekerd van de winst. Ook de raceteams passen zich aan, en nemen zo weinig mogelijk risico. Verwacht dus weinig actie, maar zeker geen slaapverwekkende vertoning. Visueel is het decor van racewagens die door de smalle straten manoeuvreren indrukwekkend, en wanneer een coureur ook maar één fout maakt, kunnen de gevolgen desastreus zijn.



2. Hungaroring



De Grand Prix van Hongarije wordt sinds 1986 verreden op de Hungaroring, net buiten Boedapest. Deze baan wordt soms spottend getypeerd als een Mickey Mouse-circuit. De Hungaroring is kort, smal, heeft nauwelijks lange rechte stukken en veel trage bochten. Daardoor wordt het vaak vergeleken met een kartbaan. Een inhaalactie moet goed worden voorbereid en perfect worden uitgevoerd om succesvol te kunnen zijn. Daardoor is ook hier een goede kwalificatie cruciaal. In de race zelf biedt een goede pitstopstrategie de beste kans op terreinwinst. Bocht 1 direct na de start biedt ook nog een mogelijkheid om enkele plaatsen te winnen, maar verder zijn er weinig kansen op een positieverbetering.



Echte toprijders logenstraffen de bewering dat er op de Hungaroring niet valt in te halen. In 2022 startte onze Nederlandse wereldkampioen vanaf plaats tien, en wist de GP uiteindelijk te winnen.



3. Suzuka



De Suzuka International Racing Course werd in 1961 gebouwd als testcircuit voor Honda. Na een grondige verbouwing werd het vanaf 1987 gebruikt voor de GP van Japan. Het circuit is buitengewoon populair bij de coureurs vanwege de technische moeilijkheidsgraad.



Met een lengte van bijna zes kilometer behoort Suzuka tot de langere circuits, wat het onderscheidt van de meeste andere banen met weinig inhaalmogelijkheden. Suzuka zet echter vooral in op een snelle en vloeiende flow voor de coureurs. De snelheid blijft voortdurend hoog, waardoor de strategie en een foutloze race doorslaggevend zijn.

Door de hoge snelheid is het moeilijk om een voorganger te passeren. Coureurs die dicht achter hun voorganger rijden, verliezen veel neerwaartse druk. Daardoor wordt een inhaalpoging nog lastiger. Veel risico nemen wordt hier meedogenloos afgestraft, waardoor sommige coureurs ook wat voorzichtiger zijn op deze baan. Tenslotte kent het circuit ook nauwelijks lange rechte stukken. De enige uitzondering is het stuk tussen bocht 18 en bocht 1, waar dan ook de meeste inhaalpogingen worden ondernomen.



4. Imola

Op het circuit van het Italiaanse Imola werd tot 2006 de GP van San Marino verreden, om in 2020 terug te keren als de GP van Emilia-Romagna. Deze baan stamt al uit 1950, en kende sindsdien weinig aanpassingen. Daarmee is voor een groot deel verklaard waarom er weinig inhaalmogelijkheden zijn. Het circuit stamt uit een ander tijdperk, en is niet gebouwd voor de huidige moderne racewagens en DRS.

Ondanks enkele aanpassingen is de baan nog steeds behoorlijk smal, waardoor er nauwelijks ruimte is om iemand te passeren. Wat ook niet meehelpt, is het gebrek aan lange rechte stukken. Daardoor is het niet erg moeilijk om een concurrent achter je te houden. Een goede kwalificatie is op Imola het halve werk. De coureur die dan de pole pakt is ook op zondag bij BetMGM Nederland de torenhoge favoriet voor de winst. Tijdens de race zelf is een goede pitsstrategie de beste manier om plekken te winnen.

5. Circuit Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort werd van 1952 tot 1985 de GP van Nederland verreden. Door de successen van onze Nederlandse wereldkampioen keerde het circuit in 2021 weer terug op de Formule 1-kalender.

Qua inhaalmogelijkheden is Circuit Zandvoort echter karig bedeeld. Dat komt vooral door de unieke ligging, midden in de Zandvoortse duinen. De hoogteverschillen zorgen voor veel blinde bochten, waarin het lastig is om elkaar op korte afstand te volgen. Dat bemoeilijkt een geslaagde inhaalactie. Daarnaast is Zandvoort een kort circuit met veel krappe bochten en weinig lange rechte stukken.

De beste mogelijkheid biedt de Tarzanbocht, aan het eind van het rechte stuk tussen start en finish. Omdat deze bocht de grootste kans biedt op het passeren van concurrenten, nemen coureurs hier veel risico. Ze zullen het echter vooral moeten hebben van slim bandenbeheer en een perfect uitgedachte pitstopstrategie. Deze bieden de beste mogelijkheden op een goede eindklassering.