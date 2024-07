Mercedes krijgt F1-wagens niet opgestart door storing Crowdstrike

Door problemen bij het bedrijf Crowdstrike hebben veel bedrijven in de hele wereld last van storingen met hun computersystemen, waardoor veel Windows-computers opstarten met blauwe schermen.

Zo heeft in Nederland luchthaven Schiphol veel overlast en vliegmaatschappij KLM alle vluchten geschrapt. In de Formule 1 zijn er ook serieuze problemen, zo melden bronnen aan GPToday.net. Mercedes-sponsor Crowdstrike verzorgt ook software voor het Duitse team en door de storingen na een grote update - die gigantisch mis is gegaan, krijgt het team de wagens van Hamilton en Russell niet opgestart, met nog iets meer dan een uur te gaan voor de eerste training.

Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft het een tijdelijke oplossing gevonden waarvan het hoopt deze snel te kunnen implementeren om alle problemen op te lossen.