Audi wil Aston Martin-teambaas Mike Krack strikken

Naar verluidt wordt er geloerd op Mike Krack om Aston Martin te verlaten en Audi's nieuwe Formule 1-project te leiden. De geruchten doken feitelijk vlak voor de Britse Grand Prix dat het achter de schermen niet goed gaat in de nasleep van de overname van het Sauber-team door Volkswagen-merk Audi.

Andreas Seidl, CEO van de Sauber Group, is in 2024 afwezig geweest bij vele Grands Prix, terwijl hij zich op het Zwitserse hoofdkantoor van Sauber concentreert op de overgang naar de volledige Audi-status voor 2026.

De Japanse bron as-web.jp meldde donderdag voor de Britse Grand Prix echter dat Seidl op gespannen voet staat met Oliver Hoffman. Hoffman, die net als Seidl Duitser is, is al jarenlang Audi-functionaris en bestuurslid en werd in maart van dit jaar benoemd tot 'hoofdvertegenwoordiger' van Audi's hele F1-project.

Ruzie in het management

Volgens de berichten hadden de twee onlangs ruzie over de nog in te vullen stoel van Nico Hülkenbergs teamgenoot voor 2025 en daarna, waarbij Carlos Sainz vermoedelijk op zijn hoede was geworden voor de voortgang van Audi. Het team lijkt nu moeite te hebben om een ​​topcoureur aan te trekken die aan Hulkenberg moet worden gekoppeld.

“Achter de schermen is er een voortdurende strijd gaande tussen Hoffmann en Seidl. Volgens bronnen is Hoffmann van plan Andreas Seidl te ontslaan en Mike Krack van Aston Martin binnen te halen als Audi's F1-teambaas."

Er wordt aangenomen dat Hoffman de positie van Seidl als CEO van de groep in de gaten houdt. "Tegelijkertijd oefent Seidl blijkbaar druk uit op het bestuur om Hoffmann te ontslaan en, met alle bevoegdheden die hij als CEO heeft, ook Krack als teambaas te benoemen", zo meldt het Japanse medium.

Ondertussen zou Hoffman een parallelle poging kunnen afweren om hem te verdrijven van Audi-CEO Gernot Dollner, die de mislukkingen van Audi's wegdivisie en het onvermogen van Sauber om tot nu toe ook maar één punt te scoren in 2024 gedeeltelijk als de schuld van Hoffman beschouwt.

Krack niet blij met Stroll

De ervaren Zwitserse F1-journalist Roger Benoit met goede connecties heeft ook het gerommel gehoord over de machtsstrijd bij Sauber, eigendom van Audi. "Bij Sauber brandt in Hinwil al weken de Audi-boom. Het gaat om macht. Nu wordt er gesproken over een andere voormalige werknemer bij Sauber: Mike Krack", zo stelt de journalist.

Krack, met ruime ervaring in de Duitse autosporttechniek, leidt momenteel het Aston Martin-team, wiens eigen ontwikkelingsvoortgang in 2024 tot stilstand is gekomen.

"De Luxemburger voelt zich niet meer op zijn gemak bij Aston Martin, waarschijnlijk vanwege zijn baas Lawrence Stroll."