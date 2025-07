De zondagochtend in Spa-Francorchamps is zoals verwacht een hele natte. De gehele zaterdagnacht heeft het gestort van de regen en dat is deze ochtend nog niet opgehouden. Het gevolg ervan was dat de Formule 3 race van start ging en nadat Brando Badoer bovenop Tim Tramnitz knalde op het lange rechte stuk van Kemmel Straight kwam er een rode vlag. De race zou herstart worden maar toen vloog Tasanapol Inthraphuvasak eraf na Les Combes - achter de Safety Car.

Het gevolg was dat de race definitief gestopt werd en er dus geen echte ronde gereden is. De grote vraag is wat het voor de rest van de races vandaag op gaat leveren. De Formule 2 moet om 10:00 uur van start gaan in België. Vermoedelijk zal dat ook gaan gebeuren met flinke regen, want de verwachting is dat het de rest van de dag zo zal blijven en we dus ook een ouderwetse regenrace op Spa-Francorchamps krijgen met de Formule 1.

Spa-Francorchamps en regenraces: dat is een legendarische combinatie in de Formule 1. Het circuit, gelegen in de Ardennen in België, staat bekend om zijn onvoorspelbare weersomstandigheden. Het is niet ongewoon dat het op het ene deel van de baan regent terwijl het op een ander stuk droog is. Dat maakt regenraces op Spa bijzonder spannend, gevaarlijk én memorabel.

who would’ve guessed: it’s raining at spa pic.twitter.com/QFZxqRTnRU — nini (@SCUDERIAFEMBOY) July 27, 2025

Waarom is Spa zo berucht bij regen?

Microklimaat van de Ardennen: Door de heuvelachtige omgeving en dichte bossen kan het weer razendsnel omslaan. Teams kunnen daardoor nauwelijks anticiperen op de juiste strategie.

Langste F1-circuit: Met een lengte van ruim 7 kilometer is Spa het langste circuit op de kalender. Dat vergroot het risico op grote verschillen in grip binnen één ronde.

Legendarische bochten in de regen: Eau Rouge-Raidillon, Blanchimont en Pouhon worden nog gevaarlijker in natte omstandigheden. Glijden of aquaplaning ligt altijd op de loer.

Iconische regenraces in Spa:

1998 – De chaosrace

Een van de meest beroemde regenraces ooit. In de openingsronde crashte meer dan de helft van het veld bij La Source, waarbij 13 auto's betrokken waren. Later in de race crashten Schumacher en Coulthard, wat leidde tot veel drama. Uiteindelijk won Damon Hill in een Jordan, een historische overwinning.



2008 – Hamilton vs. Räikkönen

Een thriller die eindigde met regen in de laatste ronden. Hamilton haalde Räikkönen in, maar raakte hem licht. Uiteindelijk spinde Räikkönen en crashte, terwijl Hamilton de race leek te winnen — maar hij kreeg een straf van 25 seconden wegens het afsnijden van een chicane en verloor de overwinning aan Felipe Massa.



2021 – De race die nooit begon

In 2021 werd Spa het toneel van de kortste F1-race ooit. Door hevige regen werd de start eindeloos uitgesteld. Uiteindelijk reden de coureurs slechts enkele ronden achter de safety car, waarna de race werd afgevlagd. Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar, maar de fans kregen nauwelijks actie te zien.