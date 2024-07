Red Bull evalueert in zomerstop positie van Perez

Red Bull ziet een mogelijk kampioenschap bij de constructeurs in gevaar komen door de slechte prestaties van Sergio Perez. De Mexicaan heeft de laatste races zelfs moeite om punten te scoren en dat doet het Oostenrijkse team geen goed.

Dat ziet ook Helmut Marko en die geeft aan dat er in de zomerstop een evaluatie wordt gemaakt over de positie van Perez: "We hebben twee coureurs vooraan nodig voor het constructeurskampioenschap en we hopen nog steeds dat Sergio zijn vorm weer zal terugvinden."

"Daarna zullen we na de volgende twee races de situatie evalueren in de zomerstop en dan zullen we het gaan bekijken."

Lawson maakt kans op stoeltje Perez

Marko liet ook doorschemeren dat Liam Lawson nu op het punt staat de fulltime overstap naar de Formule 1 te maken, waarbij geruchten suggereren dat Red Bull de 34-jarige Daniel Ricciardo zal vervangen bij het juniorenteam.

"Het is goed dat jonge mensen naar de Formule 1 komen, daar ben ik absoluut een voorstander van", zei hij, verwijzend naar 2024 Haas-rookie Oliver Bearman.

"Ik kan geen namen noemen, maar er zijn coureurs in het veld die stagneren en afhankelijk van hun vorm beter of slechter zijn. Ze blokkeren de weg voor de jonge coureurs. De teams zijn ook bang voor jonge coureurs. Natuurlijk maken ze fouten, maar ik heb liever dat iemand fouten maakt en hoop heeft voor de toekomst, dan dat er geen verdere verbetering komt."

De F1-test van Lawson vorige week bij Red Bull in Silverstone lijkt een voorbode naar een stoeltje bij een Red Bull-team. Hoewel er wordt gezegd dat er niets achter de test moet worden gezocht, werd hetzelfde gezegd toen Ricciardo vorig jaar testte en uiteindelijk Nyck de Vries verving.

Daarbij zijn er vorige week ook officiële presentatiefoto's gemaakt van Lawson in Red Bull-overall, zo melden bronnen aan GPToday.net.