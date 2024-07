Ferrari-teambaas heeft vermoedens waarom Verstappen in Imola testte

Ferrari-baas Frederic Vasseur vermoedt dat de recente privétest van Max Verstappen met een Red Bull Formule 1-auto uit 2022 op Imola was afgestemd op een ontwikkelingsfocus. Door de huidige reglementen, die zich in het derde seizoen begeven, mogen teams testen met hun auto's van 2022.

Red Bull koos er niet voor om een jonge coureur in te laten stappen, zoals veel andere teams wel doen, maar om Verstappen de titelwinnende RB18-auto te laten besturen, die 17 overwinningen behaalde.

De beslissing van Red Bull kwam toen de regerend kampioenen een aanzienlijke marge hadden in beide klassementen, maar op verschillende circuits problemen ondervonden met het rijden op de kerbstones. Paul Monaghan, hoofdingenieur van Red Bull, vertel dat de keuze voortkwam uit de wens om een 鈥嬧媋ctuele en nauwkeurige vergelijking tussen de twee auto’s te maken.

Vasseur is er echter van overtuigd dat de test van Verstappen een duidelijke indicatie is dat Red Bull probeerde de ontwikkelingsrichting van het team vorm te geven. De Fransman beweert: "Het is meer ontwikkeling dan iets anders. Het is niet om Max kilometers te geven tussen Barcelona en Oostenrijk, die dinsdag doe je niets, ga naar Imola. Het is duidelijk een ontwikkeling."