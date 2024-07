Marko geeft toe: "McLaren en Mercedes zijn ons voorbij gegaan"

Red Bull is in de loop van de eerste seizoenshelft van 2024 niet door één maar twee Formule 1-teams voorbij gereden. Dat is de bekentenis van F1-consulent van de regerend kampioen Helmut Marko, die tegen Speed ​​Week zei: "Godzijdank is er een update in Boedapest en we hopen dat dit ons een stap vooruit zal brengen."

Marko zegt dat Red Bull nu tijdens een raceweekend 'perfect' moet zijn om races te winnen. Eén ding is zeker, voegde hij eraan toe. "De update moet werken, want we staan ​​momenteel achter McLaren - en als je naar de race in Engeland kijkt, staan ​​we ook achter Mercedes."

Het goede nieuws, zei de 81-jarige Oostenrijker, is dat de rivalen van Red Bull 'om de beurt' races weten te winnen, wat Max Verstappen helpt zijn huidige voorsprong op punten te behouden en zelfs uit te breiden.

Marko: "Maar daar kunnen we niet op vertrouwen. Ik geloof ook dat Ferrari niet meer in de race is. Maar we moeten op eigen kracht weer kunnen winnen – dat is ons doel. We hebben nog twaalf raceweekenden voor de boeg en we kunnen er niet op vertrouwen dat er altijd anderen achter ons staan ​​en nu voor ons staan ​​om daarvan te profiteren."