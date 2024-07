Audi kondigt BP en Castrol aan als grote partner

Audi heeft aangekondigd dat het een technisch partnerschap heeft getekend met olie- en energiegigant BP voor zijn aanstaande F1-project. De alliantie zal ervoor zorgen dat BP Audi-Sauber voorziet van de cruciale 100% duurzame brandstof die verplicht is gesteld voor de 2026-regelgeving.

Maar de samenwerking gaat verder dan alleen brandstof: Castrol, het smeermiddelmerk van BP, voorziet het team van een volledig assortiment smeermiddelen en vetten. Om de samenwerking verder te versterken heeft BP prominente marketingrechten bij het team verworven voor de labels BP, Castrol en Aral (het Duitse brandstof- en retailmerk).

Het partnerschap zal ook de productie van e-vloeistoffen omvatten, essentieel voor de efficiënte werking van de hybride componenten van de auto. Deze strategische alliantie markeert een belangrijke stap voor Audi in de voorbereiding op de toetreding tot de Formule 1 in 2026. Door een betrouwbare en ervaren partner als BP veilig te stellen, wil Audi zijn kansen op succes in de zeer competitieve wereld van de Formule 1 maximaliseren.

Andreas Seidl zegt als CEO van Audi F1: "Audi en BP hebben altijd succesvol samengewerkt in de autosport. We zijn blij dat we deze bijzondere samenwerking naar een hoger niveau kunnen tillen in de Formule 1. Audi staat voor ‘Vorsprung durch Technik’ en ook BP en Castrol streven ernaar de beste technologieën te leveren op het gebied van brandstoffen en smeermiddelen. Dit is een perfecte match."

"Het is een sterk signaal voor Audi’s toekomstige F1-fabrieksteam dat we deze samenwerking in zo’n vroeg stadium hebben kunnen opzetten. We voelen de aantrekkingskracht van het Audi F1 Project en hoeveel gerenommeerde bedrijven met Audi willen samenwerken in de Formule 1."