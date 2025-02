Bizar: Kapot glas zorgt weer voor rode vlag bij F1-Test in Bahrein

Afgelopen woensdag tijdens de eerste testdag zorgde een flinke stroomstoring voor lang oponthoud. Vrijwel het hele circuit had geen stroom, zowel in de pitboxen als grote delen van het circuit. Daardoor kon er ruim een uur niet getest worden, en werd de testdag verlengd tot in de avond.

Momenteel is het weer raak, want het glas in de start-finish box - waar de wedstrijdleider staat opgesteld, is kapot gebroken. Mogelijk is dit door de hitte gebeurd maar er vinden nu opruimwerkzaamheden plaats. De baan werd kort vrijgegeven, waardoor er diverse coureurs de baan op zijn gegaan, maar er reed nog een quad op de baan waardoor het een gevaarlijke situatie opleverde.

Stuntelig

De testsessie in Bahrein verloopt alles behalve vlekkeloos. Normaal gesproken kiezen de F1-teams vanwege de goede weersomstandigheden voor het circuit in Bahrein, maar het is deze week koud en niet representatief zoals men had verwacht.

Op de eerste dag was er de stroomstoring, op de tweede dag viel er lichte regen en zojuist dus de rode vlag door het kapotte glas dat op het rechte stuk lag en moest worden opgeruimd.

Mede vanwege de nieuwe auto's in 2026, nieuwe banden en nieuwe motoren, is het merendeel voorstander om volgend jaar weer te testen in Spanje. De F1-teams zijn het nog niet eens met elkaar maar ze opteren voor 3 testsessies ter voorbereiding op het seizoen 2026.