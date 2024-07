Marko: "Perez is mentaal geslagen bij Red Bull"

Sergio Perez is mentaal gehavend omdat Dr. Helmut Marko weigert de speculaties te ontkennen dat Red Bull zou kunnen besluiten de worstelende Mexicaanse coureur in 2024 te ontslaan. Ook doen er nog steeds geruchten de ronde dat Max Verstappen volgend jaar een schokkende overstap naar Mercedes zou kunnen maken, maar Red Bull F1-consultant Marko houdt vol dat dit op dit moment niet de meest urgente zaak is bij het team.

Nu Mercedes, maar ook McLaren en Ferrari het gat in 2024 aanzienlijk dichten, zou de wankelende vorm van Perez er uiteindelijk toe kunnen leiden dat Red Bull het constructeurswereldkampioenschap verliest.

"Ondanks alle pech die hij heeft gehad, is Perez mentaal geslagen", zei de 81-jarige Marko. Op de vraag of Red Bull het nieuwe contract van Perez echt zou kunnen beëindigen als hij tijdens de zomerstop 100 punten achter Verstappen staat, antwoordde Marko: "Bijna alle topcoureurs hebben prestatieclausules in hun contracten. Niets is zeker in de Formule 1."