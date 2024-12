Grand Prix van Zandvoort stopt na 2026

De Formule 1 is van korte duur terug van weg geweest in Nederland. De Dutch Grand Prix heeft aangegeven het contract met de FOM na lange onderhandelingen niet te verlengen.

Tegenover de NOS verklaart circuitdirecteur Robert van Overdijk: "Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan. We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan." Het nieuws volgt na meerdere geruchten over de toekomst van de race. De Grand Prix keerde in 2021 terug op de kalender en was bijzonder populair. Toch bestond er onduidelijkheid over de toekomst en werd er gesproken over een roulatiesysteem. Van Overdijk heeft dat altijd ontkend, maar geeft nu dus toe dat het een optie was.

De organisatie van de Dutch Grand Prix stelt dat ze wilden stoppen op een hoogtepunt. Ze hebben uiteindelijk zelf de knoop doorgehakt: "We hebben veel afwegingen gemaakt, en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het onze keuze. Misschien is de top van de Formule 1 verrast, maar ze respecteren ons en snappen ons zeker. Ze weten hoe we moeten werken." Van Overdijk doelt hiermee op het feit dat ze geen overheidssteun krijgen. Hij ontkent dat deze keuze te maken heeft met de interesse in de Formule 1 vanuit Afrika en Azië. De Formule 1 heeft bevestigd dat de Grand Prix na 2026 van de kalender gaat verdwijnen. In dat jaar wordt er nog een sprintrace verreden op het circuit van Zandvoort.