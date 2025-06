Zo werd de Formule 1 steeds veiliger

De Formule 1 ziet er vandaag de dag heel anders uit dan vroeger. Niet alleen op het gebied van techniek en regels, maar vooral in hoe mensen de sport beleven. Waar je vroeger maar moest hopen dat je ergens een race op televisie kon volgen, kun je nu gewoon onderweg op je telefoon Formule 1 kijken. Handig, bijvoorbeeld via Odido met Viaplay TV+. Ook interviews, vrije trainingen en achtergrondverhalen zijn nu makkelijk te volgen. Alles is toegankelijker geworden en het voelt alsof je er als fan echt middenin zit. Maar dat is natuurlijk niet de enige verandering, want ook de veiligheid van de sport is flink onder handen genomen.

De eerste stappen naar veiligheid

In het begin dacht bijna niemand na over veiligheid. Coureurs droegen leren kapjes, er waren geen gordels en de circuits werden afgebakend met strobalen. Dat klinkt bizar, maar toen was het heel normaal. De gevaren hoorden er zogenaamd bij. Pas in de jaren 60 begon er iets te veranderen, mede dankzij Jackie Stewart die zijn mond opentrok over hoe gevaarlijk het allemaal was. Zijn acties zorgden voor helmen, gordels en medische hulp langs de baan. Het was een stap in de goede richting, maar lang niet genoeg. Grote drama's zoals het fatale weekend op Imola in 1994 met de dood van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger en het tragische ongeluk van Jules Bianchi in 2014, maakten duidelijk dat er nog veel moest gebeuren.

Wat er allemaal is aangepast

Sindsdien is er veel verbeterd. Om die veiligheid te blijven garanderen, kijkt de organisatie elk jaar kritisch naar de F1 kalender. Circuits die niet meer voldoen aan de eisen krijgen de kans om aanpassingen te doen. Denk aan bredere uitloopstroken, betere vangrails en aangepaste bochten voor beter zicht. Ook stratencircuits zoals die in Jeddah en Monaco zijn flink veranderd na klachten van coureurs. Daar zijn blinde bochten aangepast en scherpe kerbstones verwijderd, allemaal om het risico op zware crashes te verkleinen. Zelfs een circuit als Spa-Francorchamps moest eraan geloven, met wijzigingen bij Eau Rouge om het risico op ernstige ongelukken te beperken.

Wat gebeurt er tijdens een crash

Ook tijdens races is veiligheid een belangrijk punt geworden. Na een crash verschijnt vaak een safety car of een virtuele variant om te zorgen dat alles veilig blijft en marshals hun werk kunnen doen zonder risico. De medische teams staan klaar en zijn binnen seconden op de plek van het incident. Wat misschien nog wel de grootste verandering is geweest, is de Halo. Sinds 2018 is deze beugel boven de cockpit verplicht en hij heeft al meerdere keren levens gered. De crash van Zhou Guanyu waarbij zijn auto over de kop vloog en onder de hekken doorgleed, had zonder de Halo misschien heel anders afgelopen. Ook de botsing tussen Verstappen en Hamilton in Monza is een duidelijk voorbeeld van hoe deze constructie echt het verschil kan maken.

Wat er nog in de pijplijn zit

De FIA blijft daarom voortdurend kijken naar hoe het nog beter kan. Er wordt getest met nieuwe materialen, verbeterde airbags in de stoelen en zelfs helmen die nog meer bescherming bieden. Want één ding is zeker, veiligheid in de Formule 1 staat nooit stil en dat is maar goed ook, want racen op het scherpst van de snede blijft gevaarlijk. Maar met de juiste maatregelen wordt het wel een stuk minder levensgevaarlijk.