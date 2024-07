Schumacher: "Terugkeer in de F1 is nu binnen handbereik"

Mick Schumacher klinkt optimistisch over zijn kansen om terug te keren naar de Formule 1-grid. De F1-carrière van de 25-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher eindigde na slechts twee relatief matige seizoenen voor Haas, na een aanhoudende periode van kritiek van zijn eigen toenmalige baas Gunther Steiner.

Voor 2023 werd Schumacher de belangrijkste reservecoureur van Mercedes, voordat hij die rol combineerde met een terugkeer als racecoureur bij het Alpine WEC-team vanaf 2024.

Voorafgaand aan de Pirelli-bandentest van de Duitser met McLaren vorige week, had Schumacher wat de media een 'shootout'-test noemden tegen Jack Doohan in een twee jaar durende Alpine F1.

"Mijn kansen in de Formule 1 lijken tot nu toe redelijk goed. Het is belangrijk voor mij om terug te keren naar de Formule 1 om te laten zien wat ik kan", heeft Schumacher nu tegen het Franse persbureau AFP gezegd.

"Op dit moment ligt de Formule 1 binnen handbereik. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet te veel zelfvertrouwen krijg, blijf volhouden en zorg dat er een plan B is voor het geval het niet lukt."

Sommigen geloven dat een terugkeer op de grid in 2025 feitelijk Schumachers laatste kans is om zijn F1-carrière nieuw leven in te blazen, maar zo ziet hij het niet. "Mijn plan was altijd de Formule 1, nu moeten we afwachten welke kansen zich voor mij voordoen. Ik heb besloten dat ik zo lang als nodig is met de Formule 1 zal wachten", sloot de Duitse coureur af.