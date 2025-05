Max Verstappen en Kelly Piquet hebben officieel bevestigd dat zij eerder deze week ouders zijn geworden van dochter Lily. De Red Bull-coureur vloog gisteren pas laat in de middag richting Miami voor de Grand Prix die vandaag begint, en schrapte zijn mediaverplichtingen, waarna de geruchtenstroom op gang kwam.

'Welkom op de wereld, lieve Lily', schrijven de kersverse ouders op sociale media. Op het bericht met twee foto's is te zien dat Piquet hun dochtertje vasthoudt in het ziekenhuis, waar zij is bevallen. ‘Onze harten zijn voller dan ooit, jij bent ons grootste cadeau. We houden zo veel van je.’ Eindigt het bericht van de ouders.

Geen verrassing

Het was geen verrassing dat het kindje geboren zou worden ergens deze dagen. De geruchten waren in volle vaart en Verstappen was niet aanwezig bij het officiële mediamoment in Miami. De reden die Red Bull gaf was dan ook: 'Omdat hij een baby verwacht'.

Red Bull wilde niet veel meer laten weten over zowel de coureur als zijn aanstaande vaderschap: "Alles is in orde en hij zal morgen aanwezig zijn op de baan voor het raceweekend. We doen op dit moment geen verdere uitspraken uit respect voor de privacy van Max en zijn familie." Ondertussen is Verstappen al in Miami.

Geen race overslaan

Verstappen had al eerder laten weten dat hij geen enkele race zou overslaan vanwege de bevalling. De Nederlander houdt zich dan ook aan zijn woord en verschijnt zondag gewoon op de baan: "Het kan wel, maar dat doe ik niet. Dit hoort er nu eenmaal bij als je Formule 1-coureur bent. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik kan er niks aan doen. Helaas krijgen Formule 1-coureurs geen vrije tijd, maar tegelijkertijd ben ik ook niet degene die bevalt."

Sinds 2020 heeft Verstappen een relatie met Piquet. De Braziliaanse heeft eerder al een kind gekregen met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Verstappen en Piquet maakten in december 2024 bekend dat er een baby op komst was en hun dochtertje is dus geboren.