Horner over Red Bull-toekomst Tsunoda: "Je weet maar nooit"

Christian Horner heeft een update gegeven over Yuki Tsunoda doordat de Japanner helemaal geen testsessies voor Red Bull rijdt, ondanks dat hij coureur is van het Oostenrijkse energiedrankenmerk.

Liam Lawson heeft net wel een filmdag achter het stuur van de RB20 van Red Bull Racing achter de rug, waardoor de jonge coureur waardevolle ervaring heeft opgedaan achter het stuur van een Formule 1-auto van het hoogste niveau. Maar waarom kreeg Yuki Tsunoda niet dezelfde kans?

In een gesprek met diverse media werd Christian Horner na de Britse Grand Prix gevraagd waarom de Japanse racer Yuki Tsunoda nooit een test achter het stuur van een Red Bull Racing-auto heeft gekregen. De eerste reactie van Horner was nogal terughoudend: "Yuki is een Red Bull Racing-coureur. Hij heeft een contract bij Red Bull Racing en we hebben hem opnieuw gecontracteerd omdat hij goed presteert, dus we zijn ons zeer bewust van zijn prestaties."

Toen hij werd gevraagd wat dat zou kunnen betekenen voor Tsunoda’s toekomst in het topteam van Red Bull, antwoordde Horner: "Je weet maar nooit, misschien krijgt hij op een dag een test, je weet maar nooit."

Later in het gesprek werd Horner gevraagd hoe hij dacht dat Tsunoda zich zou kunnen verbeteren: "Ik denk dat Yuki het goed doet. Hij scoorde vandaag weer een punt. Hij rijgt de weekenden aan elkaar. Hij doet het goed."