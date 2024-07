Williams overweegt Bottas en Ocon als coureurs voor 2025

Het tweede stoeltje bij Williams is voor 2025 nog altijd niet ingevuld. Er gaan diverse namen de ronde, waardoor het bijna zeker is dat Logan Sargeant niet bij Williams zijn contract zal verlengen.

In gesprek met Canal Plus gaat Williams-directeur James Vowles in op enkele namen: "Esteban is heel, heel snel, maar snel op een niveau waarop ze, toen hij tegen Fernando Alonso concurreerde, in principe gelijk waren in de kwalificatie. Het is waar dat hij meestal in een direct gevecht zit met zijn teamgenoot en er zijn enkele botsingen, daar bestaat geen twijfel over. Maar hij is ook heel erg snel en dat is het moeilijkste als je een coureur bent."

Wat betreft Bottas, een voormalig Williams-coureur die geen deel lijkt uit te maken van de plannen van Audi voor de toekomst van de nieuwe Sauber-teameigenaar, beschreef Vowles hem als: "Een zeer snelle coureur die heeft bewezen dat hij soms Lewis Hamilton kan verslaan in de kwalificatie."

"Bovendien heeft Bottas de snelheid die hij vroeger had niet verloren, hij is dezelfde als voorheen", zei Vowles, die nauw samenwerkte met de 34-jarige Bottas bij Mercedes. "Hij rijdt nu voor het team dat de langzaamste auto heeft, maar ondanks dat weet hij toch nog wel eens andere teams te verslaan. Ik vind het ook leuk dat hij oprecht en recht door zee is."

Bottas zag onlangs opnieuw een privé-ontmoeting met Vowles tijdens de Britse Grand Prix. "Hij is zeker een optie voor ons, maar hij is niet de enige."