Red Bull verdenkt McLaren van illegale auto en stapt naar de FIA

Red Bull vermoedt dat kampioenschapsrivaal McLaren de regels heeft omzeild om te helpen bij het koelen van de banden. Teamadviseur Helmut Marko gaf toe dat hij verbaasd was over de snel verbeterende McLaren van dit jaar tijdens de laatste race op Silverstone.

In gesprek met SpeedWeek zei hij: "Toen de McLarens achter ons reden, vlogen ze letterlijk. Het was ongelooflijk. Ze waren een seconde of meer sneller dan wij en ook dan de Mercedessen."

Marko's commentaar valt samen met een nieuw bericht van Auto Motor und Sport, waarin wordt onthuld dat 'Red Bull onlangs een extra gat heeft ontdekt op de ventilatietrommels bij de remmen van de McLaren MCL38 aan de voor- en achterkant dat er niet hoort te zitten.'

Men denkt dat het gat simpelweg bedoeld is om toegang te krijgen tot een sensor, iets wat vaak voorkomt in de pitlane, maar correspondent Michael Schmidt legt uit: "Red Bull vermoedt dat McLaren een extra koelkanaal heeft gemaakt dat niet is toegestaan."

In het verslag van het Duitse tijdschrift staat een foto van het gat dat met zilverkleurige tape is afgedekt. Schmidt zegt hierover: "Volgens de observaties van Red Bull waren de gaten blijkbaar open tijdens sommige races. Na een klacht nam de FIA een kijkje. Bij de laatste twee races waren de toegangspunten tot de sensoren gesloten, zoals de regels voorschrijven."